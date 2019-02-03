Almanya'da Sıla sahne aldı

KÖLN (AA) - Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Almanya'nın Köln kentinde sahne aldı.
Palladium Köln'de sahneye çıkan şarkıcının konserine sevenleri yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla, canlı sahne performansıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı.
"Afitap", "Ateşle Oynama" ve "Aslan Gibi" şarkılarını seyircilerle seslendiren Sıla, konser sonunda ayakta alkışlandı.
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