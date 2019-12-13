Almanya'da silah yasası sertleşiyor

İlgili yasa tasarısı bugün Federal Meclis'ten geçti.Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) Cuma günü yeni silah yasasının sertleştirilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Yeni düzenlemeye göre silah sahibi olan her vatandaş iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından düzenli olarak denetlenecek.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer hükümetin hedefini "aşırı eğilimli kişilerin eline silah geçmesini engellemek" olarak tanımladı. Bu kapsama Avrupa Ateşli Silahlar Yönetmeliği'ni Alman yasalarına uyarlayarak suçluların ve teröristlerin eline silah geçmesinin engellenmesi de giriyor.

Yeni düzenleme ile ayrıca silah sahibi olan kişilere her 5 yılda bir kontrol şartı getiriliyor. Silah sahipleri 5 yılda bir neden silah bulundurduklarını gerekçelendirmek durumda olacak. Öte yandan "anayasaya aykırı gruplara üye" olanların da ateşli silah bulundurmasına izin verilmeyecek.

Adalet Bakanı Christine Lambrecht "Silahlar aşırı sağ eğilimli kişilerin eline geçene kadar beklemek istemiyorum" şeklinde konuştu.