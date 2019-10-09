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Almanya'da sinagoga aşırı sağcı saldırı şoku

09.10.2019 22:39 | Son Güncelleme

Almanya’nın Halle kentinde iki kişiyi öldüren, ardından ayin düzenlenen bir sinagoga girmeye çalışan ancak başarılı olamayan zanlının, saldırıdan önce aşırı sağ içerikli bir video yayınladığı belirlendi.

Almanya'da sinagoga aşırı sağcı saldırı şoku

Başbakan Angela Merkel, Almanya'nın Halle kentinde iki kişinin öldürülmesinin ardından bugün akşam saatlerinde Berlin‘in en büyük sinagogunda düzenlenen anma törenine katıldı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Twitter hesabından, "Bir bağlılık işareti: Merkel, Berlin Oranienburg Sokağı'ndaki sinagogda. Hep birlikte Yahudi düşmanlığının her türlüsüne karşı koymalıyız" mesajıyla Merkel'in ziyaretinden fotoğraflar paylaştı.

Halle kentinde iki kişiyi öldüren, ardından ayin düzenlenen bir sinagoga girmeye çalışan ancak başarılı olamayan zanlının, saldırıdan önce aşırı sağ içerikli bir video yayınladığı belirlendi.

Seehofer: Yahudi düşmanı bir saldırı

Almanya’nın Halle kentinde Çarşamba günü öğle saatlerinde biri bir Yahudi mezarlığı yanında, diğeri de bir dönercide olmak üzere iki kişiyi öldüren saldırganın cinayetleri aşırı sağcı motivasyonla işlediği üzerinde duruluyor. Elinde silahı ile içeride ayin düzenlenen Halle sinagoguna girmeye çalışan ancak kapıların güvenlik tertibatı sayesinde başarılı olamayan zanlının, saldırılarından önce internet üzerinden aşırı sağcı söylemler ve sloganlar içeren bir video yayınladığı ortaya çıktı. Olayın soruşturmasını üstlenen Federal Başsavcılık da, eldeki bulguların, saldırıların aşırı sağcı bir arka planı olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Olayla ilgili bir başka açıklama da İçişleri Bakanı Horst Seehofer’den geldi. Seehofer, "Şu an için sahip olduğumuz bilgiler, bunun en azından Yahudi düşmanı bir saldırı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Yahudi cemaatinden ağır eleştiri

İki kişiyi öldüren ve Yom Kippur ayini yapılan sinagoga girmeye çalışan 27 yaşındaki Alman saldırganın, büyük olasılıkla saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği sanılıyor. Bu arada Alman Yahudi Cemaati, böyle önemli bir ayinin düzenlendiği bir günde, sinagogun önünde güvenliği sağlamak amacıyla polis görevlendirilmemesini sert bir dille eleştirdi. Cemaat Başkanı Josef Schuster polis koruması olmamasının bir skandal olduğunu belirterek, "Bu ihmalkarlık çok acı bir olaya yol açtı. Mucizevi bir şekilde daha büyük bir bela yaşanmadı" dedi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in de yarın, Almanya Yahudi Cemaati Başkanı Josef Schuster ile Halle’ye giderek, olay yerinde incelemelerde bulunacağı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı açıklamada, "Her defasında dehşete düşmekten ve sarsılmaktan bıktım. Bu ne zaman bitecek? Neden ülkemizde bunlar yaşanıyor? Bizim ülkemizde! İki suçsuz insan canice öldürüldü. Ne dehşet bir saçmalık!" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nda da, saldırının kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Reuters,AFP,dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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