Almanya'da sınır dışı edilen suçluların sayısı artıyor

Federal hükümet, bu artışın sınır dışı uygulamasını kolaylaştıran yasal değişiklikten kaynaklandığını belirtiyor.Almanya'da suç işlediği için sınır dışı edilen yabancıların sayısında artış yaşanıyor. Alman Federal Meclisi'ndeki muhalefet partilerinden Sol Parti'nin konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan hükümet, 2016 yılında toplam 5 bin 49 kişi için sınır dışı kararı alındığını, bu rakamın 2017'de 7 bin 374‘e, 2018'de ise 7 bin 408'e yükseldiğini bildirdi. Federal hükümet, rakamlardaki artışı 2016'da sınır dışı uygulamasının yasal çerçevesini çizen kanunda yapılan değişikliğe bağlıyor.

2015 yılının son gününde, yılbaşı gecesi Köln Garı çevresinde kadınlara yönelik cinsel tacizlerin ardından, mülteci yasası ile birlikte sınır dışı yasası da değiştirilmiş ve örneğin suçu sabit görülüp cezası tecil edilenler de sınır dışı edilebilir hale getirilmişti.

Eyaletler arasında büyük fark

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin elde ettiği verilere göre, 2019 yılının ilk yarısında 4 bin 666 kişi hakkında sınır dışı kararı alındı. Sınır dışına en çok maruz kalanların ise Doğu Avrupa ülkesi vatandaşları olduğu belirtiliyor. Diğer yandan haklarında sınır dışı kararı ausgewiesene ausländeralınmasına rağmen henüz bu karar uygulanmadığı için Almanya'da yaşayanların sayısının da 29 bin 288 olduğu bildirildi.