Almanya'da siyasetçilerin kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi

BERLİN (AA) - Almanya'da Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesinin (BSI), çok sayıda siyasetçinin ve tanınmış kişinin şahsi bilgilerinin çalınarak sosyal medyadan paylaşılmasıyla ilgili aralıktan bu yana bilgi sahibi olduğu ortaya çıktı.

BSI Başkanı Arne Schönbohm, Phönix televizyonuna yaptığı açıklamada, siyasetçilerin kişisel bilgilerinin sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin konunun aydınlatılması için devletin tüm güvenlik kurumlarının çalıştığını belirtti.

Bazı ünlü kişilerin bilgilerinin paylaşımına aralıkta başlandığını, 20 Aralık'tan itibaren de bazı siyasi partilerin temsilcilerinin bilgilerinin paylaşıldığını aktaran Schönbohm, "Biz erkenden aralık ayında etkilenen milletvekilleriyle teker teker görüştük. Karşı önlemler de aldık." ifadesini kullandı.

Bu bağlamda özel ekiplerle saldırıdan etkilenen kişilere yardımcı olduklarını anlatan Schönbohm, ancak kapsamlı bilgilerin paylaşımının perşembe akşamı yapıldığını dile getirdi.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) milletvekillerine yazdığı mektupta, kurumun olaydan perşembe gecesi haberdar olduğunu bildirdi.