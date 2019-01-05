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Almanya'da siyasetçilerin kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 16:23 | Son Güncelleme

Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesinin, siyasetçilerin ve tanınmış kişilerin kişisel bilgilerinin sosyal medyadan paylaşılmasından aralıktan beri haberdar olduğu ortaya çıktı

BERLİN (AA) - Almanya'da Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesinin (BSI), çok sayıda siyasetçinin ve tanınmış kişinin şahsi bilgilerinin çalınarak sosyal medyadan paylaşılmasıyla ilgili aralıktan bu yana bilgi sahibi olduğu ortaya çıktı.

BSI Başkanı Arne Schönbohm, Phönix televizyonuna yaptığı açıklamada, siyasetçilerin kişisel bilgilerinin sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin konunun aydınlatılması için devletin tüm güvenlik kurumlarının çalıştığını belirtti.

Bazı ünlü kişilerin bilgilerinin paylaşımına aralıkta başlandığını, 20 Aralık'tan itibaren de bazı siyasi partilerin temsilcilerinin bilgilerinin paylaşıldığını aktaran Schönbohm, "Biz erkenden aralık ayında etkilenen milletvekilleriyle teker teker görüştük. Karşı önlemler de aldık." ifadesini kullandı.

Bu bağlamda özel ekiplerle saldırıdan etkilenen kişilere yardımcı olduklarını anlatan Schönbohm, ancak kapsamlı bilgilerin paylaşımının perşembe akşamı yapıldığını dile getirdi.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) milletvekillerine yazdığı mektupta, kurumun olaydan perşembe gecesi haberdar olduğunu bildirdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubunun İçişleri Politikaları Sözcüsü Burkhard Lischka, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, BSI'nın edindiği bilgileri paylaşmamasını eleştirerek "BSI'nın konuyu haftalar öncesinden bildiği ve diğer güvenlik birimlerini haberdar etmediği ortaya çıkarsa bu, kabul edilemez bir olaydır." diye konuştu.

Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkanı Dietmar Bartsch da BSI tarafından parti ve meclis grubu başkanlarının da bilgilendirilmemelerini eleştirerek, "Gizlenecek bir şey mi var?" dedi.

Yeşiller Partisi, milletvekillerinin kişisel bilgilerinin internet üzerinden paylaşıldığı gerekçesiyle kimliği belirsiz kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Almanya'da dün, Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçinin ve tanınmış kişinin kişisel bilgilerinin bir Twitter hesabından paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Çalınan ve sosyal medyadan paylaşılan bilgiler arasında kimlik fotokopileri, cep telefonu numaraları, ev adresleri, özel fotoğraflar ve mesajlaşmalar gibi kişisel bilgiler yer aldı. Bilgilerin nasıl ele geçirildiği konusunda güvenlik birimleri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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