Almanya'da Siyasi Deprem ve Erken Seçim Sesleri

156 yıllık SPD’nin genel başkanlık koltuğunda 13 ay oturan Andrea Nahles ise, bugün sabah SPD yönetim kurulu toplantısında istifasını resmen sundu. Parti merkezinden vedalaşarak ayrılan Nahles, dün yaptığı açıklamada, SPD’nin büyük oranda oy kaybettiği Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında partisinden kendisine yeteri kadar destek gelmediğini savunarak, hem SPD genel başkanlığını hem de SPD Federal Meclis grup başkanlığını bıraktığını duyurmuştu. Nahles’in politikayı tamamen bırakmayı hedeflediği de öğrenildi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles’in görevinden istifa etmesinden sonra, Almanya’da erken seçim sesleri yükselmeye başladı. Muhalefetteki Sol Parti ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yanısıra, SPD’den de çok sayıda siyasetçi erken seçim talep etti.

Berlin’de siyasi depreme neden olan istifa kararı, SPD’denin içinde bulunduğu krizin daha da büyümesine neden olurken, Birlik Partileri CDU/CSU ile SPD’nin oluşturduğu büyük koalisyon hükümetinin geleceği de gündeme geldi. Başbakan Angela Merkel, CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve CSU Genel Başkanı Markus Söder koalisyon hükümetinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Ancak eski federal milletvekili Lale Akgün gibi SPD’li çok sayıda siyasetçi, koalisyonun sona erdirilmesini ve son seçimde yüzde 15,8’le tarihinin en kötü oy oranına düşen sosyal demokratların muhalefete dönerek, toparlanmasını ve yeni bir başlangıç yapmasını talep ediyor.

Bu arada Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, koalisyon hükümetinin son gelişmelerle çalışamaz duruma geldiğini savunarak erken seçimi gündeme getirdi. AfD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland da, “Biz de yeni seçim istiyoruz” diyerek partinin tutumunu açıkladı. Alman basınında sözü geçen köşe yazarlarının hemen hepsinin, erken seçimden yana olduğu ve Nahles’in istifasından sonra büyük koalisyonun sona ermesi gerektiğini vurguladıkları dikkat çekti. Ancak Birlik partileri ile SPD’nin koalisyona devam etmekten başka alternatifleri olmadığını söyleyenler de var.