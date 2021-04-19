Almanya'da Siyasi Partiler Başbakan Adaylarını Belirlemeye Başladı

Almanya’da son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre siyasetin yükselen gücü Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock oldu. Berlin’de biraraya gelen Yeşiller’in Merkez Karar Yürütme Kurulu sonrası yapılan açıklamada, partinin Eş Başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ikilisinin kendi aralarında 26 Eylül’deki seçimlerde kimin aday olacağını açıklığa kavuşturdukları ve Baerbock‘un adaylığı konusunda ortak karar alındığı açıklandı. 41 yaşındaki Baerbock, Avrupa politikası, yoksullukla mücadele ve iklimlerin korunması konularında uzman olarak biliniyor. Buna karşılık siyaset uzmanları, Baerbock’un ekonomi konularında eksiklikleri olduğunu vurguluyor. 2013'ten bu yana Yeşiller'den Federal Meclis milletvekili olan evli ve iki çocuk annesi Baerbock, 2018'den bu yana Habeck ile partiye eş başkanlık yapıyor. Bir ankete göre, seçmenlerin yüzde 42'sinin Habeck'i, yüzde 29'u Baerbock'u partinin adayı olarak desteklediğini açıklamıştı. Kadın-erkek eşitliğine büyük özen gösteren Yeşiller’in tüzüğüne göre, partide makamlarda öncelik kadınlara veriliyor. Erkekler ise kadın adayın feragat etmesi durumunda söz konusu makam için aday olabiliyor.

Yeşiller'e desteğin nedeni iktidarın Covid-19 politikalarındaki başarısızlıkları Anketlerde Yeşiller’e artan destek, şu andaki Birlik Partileri-SPD koalisyonunun son aylarda büyük eleştirilere uğrayan Corona politikalarının ve COVID-19 aşısını hizmete sunmaktaki başarısızlığının bir sonucu olarak tanımlanıyor. Ancak daha da önemlisi, uzun vadeli olarak Yeşiller’in en önemli siyasi söylemi olan iklim krizi ve çevre konularında halkın yüzde 48’inin büyük kaygı duyması ve Yeşiller’in bu konulardaki tutumuna sıcak bakması. Yapılan analizler, Yeşiller’in iyi eğitimli ve şehirli seçmenlerin desteğini aldığını kanıtlıyor. Yeşiller Türkiye'yi çok sert söylemlerle eleştiriyor 709 koltuklu Alman meclisinde 57 vekili olan Yeşiller, Türkiye konusunda çok eleştirisel ve sert söylemlerle belirlenen bir çizgi izliyor. Alman hükümeti ve Avrupa Birliği'nin "demokrasi ve insan hakları konusunda Türkiye’ye baskı kurmak için elindeki tüm araçları kullanması" gerektiği görüşünü ifade eden Yeşiller, bu bağlamda sıklıkla ekonomik yaptırımları da gündeme getiriyor. Yeşiller Partisi ayrıca AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatının da sona erdirilmesini savunuyor.

Birlik Partileri CDU/CSU’da arayış sürüyor Son aylarda yapılan tüm anketlerde oy oranlarını sistematik olarak arttıran Yeşiller’in başbakan adayını soğukkanlı ve profesyonel bir şekilde saptamaları, dikkat çekti. Buna karşılık Birlik Partileri CDU/CSU’da adeta bir ‘kardeş kavgası’ patlak verdi. Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın başbakanlığını yapan ve Armin Laschet ile CSU Lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder arasındaki adaylık mücadelesi sürüyor. "CDU’nun destek vermesi halinde başbakan adayı olmaya hazırım" diyen Söder, CDU yönetiminin Laschet’i başbakan adayı gösterme kararına rağmen, sözünde durmayıp adaylıkta ısrar ederek iki partiyi birbirine düşürdü. Kamuoyu yoklamalarındaki ‘en sevilen politikacı’ listesinin en tepesinde yer alan Söder, ancak kendi adaylığı durumunda CDU/CSU’nun seçimi kazanma şansı olduğunu iddia ediyor. Laschet’in de adaylıktan vazgeçmemesi nedeniyle muhafazakar kanatın adayının kim olacağı henüz belli değil. Laschet’in adaylık yarışını kaybetmesi durumunda bunun CDU liderliğini de olumsuz etkileyeceği söyleniyor. Maske tedariki sürecinde CDU ve CSU’lu bazı milletvekillerin karıştığı yolsuzluklar, Birlik Partileri’nde büyük oranda prestij kaybına yol açmıştı.