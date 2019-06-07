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Almanya’da siyasi partilerin sıralaması değişti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

Almanya’daki gelenekçi halk partileri olan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yıllardır sürdürdükleri ilk iki sırayı rakiplerine kaptırdı.Alman televizyonu ARD’nin yaptırdığı kamuoyu araştırmasında, siyasi partilerin sıralamasının değiştiği ortaya kondu.

Almanya’daki gelenekçi halk partileri olan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yıllardır sürdürdükleri ilk iki sırayı rakiplerine kaptırdı.
Alman televizyonu ARD’nin yaptırdığı kamuoyu araştırmasında, siyasi partilerin sıralamasının değiştiği ortaya kondu. Almanya Yeşiller Partisi kurulduğu 1977 yılında bu yana ilk kez bir kamuoyu araştırmasında en yüksek oyu aldı. "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna ankete katılanların yüzde 26’sı Yeşiller Patisi derken, yüzde 25’i ise Başbakan Merkel’in partisi CDU/CSU’ya oy vereceği belirlendi.
Ankette Almanya’nın köklü partilerinden Sosyal Demokrat Parti ise 1945 yılından günümüze kadar en kötü sonucu elde etti. 2017 yılında yapılan genel seçimlerinde yüzde 20.5 oranında oy alan Alman sosyal demokratlar, son ankette yüzde 12 oranında oy alarak ırkçı Almanya için Alternatif Parti AfD’nin gerisinde kaldı. AfD en son ankette oylarını yüzde 13’e yükseltti.
Son olarak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kötü sonuçlar alan Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Partinin oluşturduğu "Büyük Koalisyon" hükümetinin de yeni seçim tartışmaları başladı. Almanya’da son yapılan bir kamuoyu araştırmasında seçmenlerin yüzde 52’si yeniden seçim yapılmasını istediği belirlendi. Ankete katılanların yüzde 27’si iktidarda olan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin görevine devam etmesi gerektiği konusunda görüş belirttiler.

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