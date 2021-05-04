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Almanya'da siyasi suçlarda artış

04.05.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da 2020 yılı siyasi suç istatistikleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Almanya'da siyasi suçlarda artış

Siyasi suçların sayısı artarken özellikle aşırı sağcıların işlediği suçlardaki büyük artış dikkat çekti.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ülkedeki siyasi suçlara dair 2020 yılı istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. "Ülkemizde bayağılaşma eğilimleri var" diyen Seehofer iç güvenlik açısından en büyük tehdidi aşırı sağcılığın oluşturduğunu söyledi.

Federal Emniyet Dairesi'nin hazırladığı istatistiklere göre 2020 yılında ülkede işlenen siyasi suç eylemlerinin toplam sayısı 44 bin 692 olarak kaydedildi. Bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 8,5 oranında daha fazla olduğu öğrenildi. Suç eylemlerinin yarısından fazlası (23 bin 604) aşırı sağcı kesimler tarafından işlendi. Seehofer bu sayının 20 yıl önce, siyasi suçların kayıt altına alınmasından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu belirtti.

Şiddet içeren eylemlerde de artış

İstatistiklere göre şiddet içeren siyasi suçların sayısı da yüzde 18,8 artarak 3 bin 365 olarak kayıtlara geçti. Bunlardan bin 100'ü aşırı sağcı, bin 500'ü ise aşırı solcu kesimler tarafından işlendi. Yahudi düşmanı suç edimlerinin sayısı da 300'den fazla artarak 2 bin 351 oldu. Bu suçlardan 57'sinin şiddet içerdiği öğrenildi.

Hükümetin pandemi politikalarına karşı düzenlenen mitingler de yetkilileri endişelendiriyor. Bu eylemlerde vatandaşların toplanma ve ifade özgürlüğünü kullandığını belirten Seehofer eylemlere aşırı sağcıların da katıldığını ve gösterilerde sık sık polise ya da basına saldırılar meydana geldiğini söyledi. İçişleri Bakanı Seehofer aşırı solculuğun ve İslamcılığın da Almanya için tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü belirtti.

epd, Reuters, dpa / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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