Almanya'da sonbahara kadar nüfusun yüzde 60'ı aşılanacak

Ancak Almanya ve Avrupa'da aşı izinlerinin henüz çıkmamış olması eleştirilere yol açıyor.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, 2021 sonbaharı öncesinde vatandaşların yarısından fazlasının aşılanmış olabileceğini belirtti. Hedeflerinin 24 Aralık'ta başlayan Noel öncesinde aşı izninin çıkması ve aşılamalara bu yıl içinde başlanması olduğunu kaydeden Spahn, şu anki hesaplamalara göre önümüzdeki yıl yaz sonu itibarıyla Almanya'da nüfusun yüzde 60'ının aşılanabileceği kadar miktarda dozun tedarik edilebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pandemiyle etkili mücadele için nüfustaki aşılama oranının yüzde 60 ila 70 olması gerektiğini bildirmişti. Biontech ve Pfizer, geliştirdikleri aşı için Avrupa'da aşı iznini vermekle yetkili Avrupa İlaç Ajansı'na başvuruda bulunmuştu. Uzmanlar komisyonunun bilirkişi raporunun en geç 29 Aralık'ta hazır olması bekleniyor.

Almanya merkezli Biontech firmasının geliştirdiği aşının uygulamasına ABD, Kanada ve İngiltere'de, Almanya'dan daha önce başlanmış olması ise eleştirilere yol açıyor.