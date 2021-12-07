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Almanya’da SPD, FDP ve Yeşiller koalisyon sözleşmesini imzaladı

07.12.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da yeni hükümeti kuracak Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlar koalisyon sözleşmesine imza attı.

Almanya’da SPD, FDP ve Yeşiller koalisyon sözleşmesini imzaladı

Seçimden birinci çıkan SPD’nin adayı Scholz’un Çarşamba günü mecliste başbakan seçilmesi bekleniyor.Almanya'da genel seçimlerin yapılmasından yaklaşık iki buçuk ay sonra Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) yeni hükümeti oluşturacak koalisyon sözleşmesine imza attı.

Almanya'nın müstakbel başbakanı Olaf Scholz, SPD, Yeşiller ve FDP'nin genel başkanları ve meclis grup başkanları Salı günü Berlin'de bir araya gelerek 177 sayfalık koalisyon sözleşmesini imzaladı.

İmzalar atılmadan önce konuşan müstakbel başbakan Scholz, bu sözleşmenin "ülkede ilerlemenin organize edilebilmesi için" iyi bir temel olduğunu ifade etti. Scholz, üstesinden gelinmesi gereken zor bir görev olduğunu dile getirerek, koronavirüse karşı yürütülen mücadelenin tüm güçlerini ve enerjilerini alacağını belirtti.

YeşillerEş Başkanı ve yeni hükümetin müstakbel Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck de, "Bugünden itibaren bir hükümet oluyoruz" dedi. Korona pandemisiyle mücadelenin yanı sıra, ajandalarında büyük yapısal değişikliklerin olduğunu ifade eden Habeck, buna örnek olarak Almanya'nın karbon nötr bir rotaya sokulması ve karbon nötr olma ile refahın bir araya getirilmesi hedeflerine işaret etti. Robert Habeck, "Bu görevin üstesinden birlikte geleceğiz" söyleminde bulundu.

"Şimdi harekete geçme zamanı"

FDPGenel Başkanı ve yeni hükümette Maliye Bakanı olacak Christian Lindner ise konuşmasında, "Şimdi harekete geçme zamanı" ifadesini kullandı. Lindner, koalisyon müzakerelerine işaret ederek, "Daha fazla ilerleme kaydetmeye cesaret etmek istediğimizi söyledik, bu haftadan itibaren ilerleme üzerinde çalışmak istiyoruz" dedi.

Yeşiller Eş Başkanı ve yeni hükümette Dışişleri Bakanlığının başına gelmesi beklenen Annalena Baerbock de, koalisyon anlaşmasının Almanya'daki "çeşitliliği yansıttığını" söyleyerek, görevlerinin sözleşmeyi öngörüyle, pragmatizmle "ve büyük bir tutkuyla" hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Scholz'un Çarşamba günü başbakan seçilmesi bekleniyor

Koalisyon sözleşmesinin imzalanması, koalisyonu kuran her üç partinin de kendi içinde bu sözleşmeyi kabul etmesinin ardından geldi.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkan SPD'nin başbakan adayı Scholz'un Çarşamba sabahı Alman meclisinde başbakanlığa seçilmesi ve yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Böylelikle, 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Angela Merkel dönemi sona erecek. Aynı gün yeni kabine üyelerinin de yemin ederek görevlerine başlamaları öngörülüyor.

İlk resmi gezi Fransa'ya

Scholz, koalisyon sözleşmesinin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada başbakan olduktan sonraki ilk resmi yurt dışı gezisini Paris'e yapacağını açıkladı. Amacının güçlü ve egemen bir Avrupa yolunda ilerlemeye devam etmek olduğunu söyleyen Schol,z aynı zamanda transatlantik ortaklığın ve NATO'nun güçlendirilmesinin gerektiğini vurguladı.

AFP,dpa,Reuters / DÇÜ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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