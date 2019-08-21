Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Brandenburg eyalet milletvekili Klara Geywitz ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanlığı görevine aday olduğunu bildirdi.

Scholz, Geywitz ile Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, parti genel başkanı olup olmayacağı konusunun uzun süre kendisini meşgul ettiğini, bu süreçte çok sayıda kişiyle görüştüğünü belirtti.

SPD'yi yeniden güçlü hale getirmeye katkı sağlamak gerektiğini vurgulayan Scholz, bundan dolayı partinin genel başkanlığı için aday olmanın doğru olacağı kararını verdiğini ifade etti.

Scholz, Geywitz ile bu göreve aday olduklarını dile getirerek, "SPD'yi yönetmeyi ve partinin eski gücüne kavuşmasını istiyorum. Bunu birlikte yapabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Genel başkanlık koltuğuna bir kadın ile bir erkeğin birlikte aday olmasıyla bunun başarılabileceğine de inandığını ifade eden Scholz, bu görevi iki kişinin üstlenmesinin tek başına yapmaktan daha kolay olacağını kaydetti.