Almanya'da SPD lideri Nahles'in görevlerinden istifa etmesi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki hükümet çalışmasını ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceklerini bildirdi.

Merkel ve Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU Genel Merkezi'nde koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in görevlerinden istifa etme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Merkel, Nahles ile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı döneminde, daha sonra da SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grubu Başkanlığı yaptığı dönemlerde birlikte çalıştığını anımsatarak, bu çalışmaları karşılıklı güven içinde yürüttüklerini belirtti.

Nahles'in istifasının ardından SPD'nin yönetim konusunda karar alması gerektiğine işaret eden Merkel, "Böyle olmasına rağmen biz hükümet çalışmasını tüm ciddiyet ve büyük sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

CDU Genel Başkanı Kramp-Karrenbauer de Nahles'in kendisini bu sabah aradığını ve SPD Genel Başkanlığı'ndan ve Federal Meclis Grubu Başkanlığı'ndan istifa edeceği hususunda bilgilendirdiğini aktardı.