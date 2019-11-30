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Almanya'da SPD ve AfD'nin Yeni Liderleri Belli Oldu

30.11.2019 21:36 | Son Güncelleme

Dünyanın en eski ve üye sayısı açısından en büyük sosyal demokrat partisi Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yeni eş başkanları Norbert Walter-Borjans ile Saskia Esken oldu. Aşırı sağ AfD'de de parti eş başkanlarından Jörg Meuthen yeniden seçilirken, Tino Chrupalla diğer eş başkan olarak seçildi

Almanya'da SPD ve AfD'nin Yeni Liderleri Belli Oldu

Dünyanın en eski ve üye sayısı açısından en büyük sosyal demokrat partisi Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yeni eş başkanları Norbert Walter-Borjans ile Saskia Esken oldu.

Genel başkanlık yarışında son ana kadar favori olarak gösterilen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Brandenburg eyalet milletvekili Klara Geywitz sürpriz şekilde elenirken, SPD’nin 226 bin üyesinin yüzde 55’iyle çoğunluğu Walter-Borjans ile Saskia Esken ikilisinin partinin başına geçmesinden yana oy kullandı.

Son başkan Andrea Nahles, Mayıs sonunda yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, SPD'nin 2014'e göre yüzde 11,4 oranda oy kaybetmesinin ardından haziranın başında görevinden istifa etmişti. SPD bunun üzerine ‘eş genel başkanlık’ modeline geçmeye karar verirken, yeni liderlerin Berlin’deki ‘büyük koalisyon’ konusunda alacakları tavır merakla bekleniyor.

Özellikle parti içindeki sol kanadın desteğini alan ve SPD’nin son yıllardaki oy kaybını koalisyonda yer almasına bağlayan Walter-Borjans ile Saskia Esken ikilisi, SPD’nin hükümette kalmasına sıcak bakmıyor. Bundan dolayı gelecek hafta yapılacak genel kurultayda, SPD’nin koalisyon hükümetinde kalıp kalmamasına ilişkin tartışmalar yaşanması, hatta Angela Merkel liderliğindeki koalisyondan ayrılma kararı alınması bekleniyor.

Son dönemlerde yapılan eyalet seçimlerinde sistematik olarak oy kaybı yaşanması üzerine, SPD tabanında “Büyük koalisyona son verelim” sesleri yükselmeye başladı. Analizciler, SPD’nin 2017’de Merkel’le ortaklığa "evet" diyerek büyük hata yaptığını ve Nahles’in istifası sonrasında yaşanan kaotik durumun da etkisiyle SPD’nin halk partisi konumunu kaybetmeyi sürdüreceğini savunuyor.

Anketler de bu yorumu kanıtlar nitelikte. Merkel’in partisi CDU, 2017 seçimlerinde yüzde 32,9 oy alarak birinci parti olmuştu. Şu an seçim olsa CDU’nun oyları yüzde 25 civarında bulunuyor. İkinci sırada yüzde 21 ile Yeşiller geliyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi yüzde 15 oranında oy alırken, SPD’nin oyları yüzde 14’de kalıyor.

Aşırı sağ parti AfD'nin yeni lider kadrosu da belli oldu

Öte yandan aşırı sağ parti AfD’nin yeni lider kadrosu da belli oldu. Braunschweig kentinde yapılan kurultayda, parti eş başkanlarından Jörg Meuthen yeniden seçilirken, Tino Chrupalla diğer eş başkan olarak seçildi.

Partinin en önemli ismi 78 yaşındaki Alexander Gauland’ın ayrılmasıyla boşalan koltuğa seçilen Chrupalla, AfD’deki radikal milliyetçi kesimin desteklediği isim. Chrupalla, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıl dönümü vesilesiyle mecliste yaptığı konuşmada, Almanya’nın 2015’deki göçmen dalgasıyla içten kuşatıldığını, ‘Alman düşmanı duvarla’ bölündüğünü ve bundan Başbakan Angela Merkel’in sorumlu olduğu söylemişti.

Yorumlarda, başlangıçta Avrupa ortak para birimi ‘Euro’ karşıtı olarak kurulan, mülteci ve yabancı düşmanı söylemlerle seçim zaferi yaşayan AfD’nin yeni eş başkanlarıyla daha da radikal bir çizgi izleyeceği savunuluyor.

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