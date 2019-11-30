Almanya'da SPD ve AfD'nin Yeni Liderleri Belli Oldu

Dünyanın en eski ve üye sayısı açısından en büyük sosyal demokrat partisi Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yeni eş başkanları Norbert Walter-Borjans ile Saskia Esken oldu.

Genel başkanlık yarışında son ana kadar favori olarak gösterilen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Brandenburg eyalet milletvekili Klara Geywitz sürpriz şekilde elenirken, SPD’nin 226 bin üyesinin yüzde 55’iyle çoğunluğu Walter-Borjans ile Saskia Esken ikilisinin partinin başına geçmesinden yana oy kullandı.

Son başkan Andrea Nahles, Mayıs sonunda yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, SPD'nin 2014'e göre yüzde 11,4 oranda oy kaybetmesinin ardından haziranın başında görevinden istifa etmişti. SPD bunun üzerine ‘eş genel başkanlık’ modeline geçmeye karar verirken, yeni liderlerin Berlin’deki ‘büyük koalisyon’ konusunda alacakları tavır merakla bekleniyor.

Özellikle parti içindeki sol kanadın desteğini alan ve SPD’nin son yıllardaki oy kaybını koalisyonda yer almasına bağlayan Walter-Borjans ile Saskia Esken ikilisi, SPD’nin hükümette kalmasına sıcak bakmıyor. Bundan dolayı gelecek hafta yapılacak genel kurultayda, SPD’nin koalisyon hükümetinde kalıp kalmamasına ilişkin tartışmalar yaşanması, hatta Angela Merkel liderliğindeki koalisyondan ayrılma kararı alınması bekleniyor.