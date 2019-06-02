BERLİN (AA) - Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Malu Dreyer, partide durumun çok ciddi olduğunu söyledi.

Dreyer, başkent Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde Genel Başkan Andrea Nahles'in istifa edeceğini açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Nahles'in, mücadeleci biri olarak görevlerinden istifa etme kararını kolay almadığını belirten Dreyer, Nahles'in destek bulamadığı için bu adımı attığını, karardan dolayı üzüldüğünü ancak karara saygı duyduğunu ifade etti.

"Seçmenlere ve üyelere SPD olarak bizim için durumun çok ciddi olduğunu, ancak partinin yönetimsiz olmadığını söylemek istiyorum." diyen Dreyer, partinin 6 genel başkan yardımcısının istişarede bulunarak bundan sonra nasıl devam edileceğine ilişkin yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında öneriler sunacağını aktardı.

Dreyer, parti üyelerine bir arada kalma ve dayanışma içinde olma çağrısında bulundu.

Almanya'da hükümetin ortağı SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles bugün, gelecek iki gün içinde her iki görevinden ayrılacağını açıklamıştı.