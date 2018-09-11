Almanya'da Suriye Tatışması

Suriye ordusunun Rusya’nın desteğiyle operasyon düzenlemesi beklenen İdlib'le ilgili gelişmeler Berlin’de de gündemi belirliyor. Merkel hükümetinin, Suriye rejiminin muhaliflerin son kalesine kimyasal silah kullanması halinde ülkeye düzenlenecek askeri operasyona ve özellikle de sınırlı hava harekatlarına destek vermeyi düşündüğü yönündeki haberler Alman siyasetini böldü. Koalisyon ortağı SPD’nin lideri Andrea Nahles’in, partisinin CDU’lu Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in olası bir operasyona katılma planlarına onay vermeyeceğini söylemesinden sonra, Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas da askeri desteğe sıcak bakmadığını açıkladı.

Maas, hükümetin Alman yasalarıyla uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalarak hareket edeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye, Rusya ve İran’la diplomatik görüşmelerin sürmesi gerektiğini belirterek, ''bu şekilde insani bir felaketi önleme çabalarını destekliyoruz'' dedi. Maas, geçen hafta Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştükten sonra, Türkiye'nin İdlib konusundaki tutumunun neticeyi etkileyebilecek kadar önemli olacağını söylemiş, askeri bir operasyonun Suriye'de siyasi bir çözüm olasılığını ciddi biçimde zayıflatacağını belirtmişti.