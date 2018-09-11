Almanya'da Suriye Tatışması

Suriye ordusunun Rusya’nın desteğiyle operasyon düzenlemesi beklenen İdlib'le ilgili gelişmeler Berlin’de de gündemi belirliyor. Merkel hükümetinin, Suriye rejiminin muhaliflerin son kalesine kimyasal silah kullanması halinde ülkeye düzenlenecek askeri operasyona ve özellikle de sınırlı hava harekatlarına destek vermeyi düşündüğü yönündeki haberler Alman siyasetini böldü. Koalisyon ortağı SPD’nin lideri Andrea Nahles’in, partisinin CDU’lu Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in olası bir operasyona katılma planlarına onay vermeyeceğini söylemesinden sonra, Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas da askeri desteğe sıcak bakmadığını açıkladı.
Maas, hükümetin Alman yasalarıyla uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalarak hareket edeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye, Rusya ve İran’la diplomatik görüşmelerin sürmesi gerektiğini belirterek, ''bu şekilde insani bir felaketi önleme çabalarını destekliyoruz'' dedi. Maas, geçen hafta Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştükten sonra, Türkiye'nin İdlib konusundaki tutumunun neticeyi etkileyebilecek kadar önemli olacağını söylemiş, askeri bir operasyonun Suriye'de siyasi bir çözüm olasılığını ciddi biçimde zayıflatacağını belirtmişti.
Muhalefetteki Yeşiller, Sol Parti ve Almanya için Alternatif partilerinin sözcüleri, Almanya'nın Birleşmiş Milletler'in onayı olmadan NATO müttefiklerinin Suriye'deki ortak operasyonlarına katılmasının Alman yasaları açısından sakıncaları olacağını savunarak, olası askeri desteğe karşı tavır koydular. Birlik Partileri CDU/CSU ve liberal FDP’den dış politika sözcüleriyse Suriye'de misilleme yapmanın gerekli olabileceğini vurgulayarak, Savunma Bakanı Leyen’i destekleyen açıklamalar yaptı.
Alman Savunma Bakanlığı’nın Beşar Esat rejimininin İblid’de kimyasal silah kullanması halinde, ABD, İngiltere ve Fransa’yla Suriye’ye karşı düzenlenebilecek operasyona Alman Tornado avcı uçaklarıyla destek vermeyi planladığı öğrenilmişti. Başbakan Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, haberleri ‘spekülasyon’ olarak tanımlarken, şu anda konuyla ilgili karar vermeyi gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Alman medyasının önde gelen yorumcuları ise askeri destek senaryolarına karşı çıkıyor. Yapılan yorumlarda ABD yönetiminin geçmişte iki kez savaş uçakları ve füzelerle Şam rejimini cezalandırmayı denediği, ancak bu operasyonların Suriye'de kan dökülmesini önleyemediği vurgulanıyor.
Uzmanlar, Almanya’nın operasyona katılması durumunda ilk kez Suriye’nin müttefiki Rusya’yla doğrudan çatışmaya girme riskiyle karşı karşıya kalacağını da belirtirken, Berlin’in siyasi ağırlığını koyarak, kimyasal silahların yasaklanması için Birleşmiş Milletler'den karar çıkartma girişiminde bulunması gerektiğini savunuyorlar.
Geçen ilkbaharda, 14 Nisan’da Duma kentine düzenlediği öne sürülen kimyasal saldırı sonrasında, ABD, Fransa ve İngiltere'nin ortak operasyonla Suriye'deki hedefleri vurmasına Alman hükümetinden sadece sözlü destek gelmişti.
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