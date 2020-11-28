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Almanya'da Suriye'nin kuzeyine "sınır dışı uygulansın" çağrısı

28.11.2020 15:40 | Son Güncelleme:
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Almanya'da Suriye'nin kuzeyine "sınır dışı uygulansın" çağrısı

Almanya'da siyaset, Suriye'nin kuzeyindeki, Türkiye'nin kontrolünde olan bölgeye sınır dışı uygulaması başlatmayı tartışıyor.

Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Thorsten Frei, Almanya'dan sınır dışı edilen suçlularla, tehlike potansiyeli taşıyan kişilerin Suriye'nin kuzeyine gönderilebileceğini ifade etti. Frei, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda, "Tehlike potansiyeli taşıyan şahısları, Türkiye'nin kontrol ettiği, Suriye'nin kuzeyindeki bölgeye gönderme fikri gözden geçirilmeli" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a da çağrıda bulunan Frei, Suriye'deki son durumla ilgili, "kapsamlı ve net bir durum raporu" hazırlanmasını talep etti.

Almanya, yaşanan iç savaştan dolayı 2012 yılından bu yana Suriye'ye sınır dışı uygulamasını durdurmuş durumda. Konuyla ilgili alınan son kararın süresi yıl sonunda dolacak. 9-12 Aralık tarihlerinde, federal ve eyalet içişleri bakanlarının katılımı ile toplanacak olan İçişleri Bakanları Konferansı'nda, söz konusu uygulamanın devam edip etmeyeceğine karar verilecek.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Suriye'ye genel sınır dışı uygulaması yasağını kaldırmak isteyen isimlerden biri. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcülüğünden Cuma günü yapılan açıklamada, "böylesi bir sınır dışı yasağı istisnasız uygulanamaz" ifadesi kullanılmıştı.

AFP/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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