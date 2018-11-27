HABER

Almanya'da Suriye’ye sınır dışı tartışması

27.11.2018 23:55 | Son Güncelleme

Almanya’da eyaletlerin içişleri bakanları üç günlük bir toplantı için bir araya geliyor.

Almanya'da Suriye’ye sınır dışı tartışması

Suriye’ye sınır dışı uygulamalarının askıya alınması yönündeki kararın kaldırılıp kaldırılmayacağı, buluşmanın ana gündem maddesi.Almanya'da iltica başvurusuna cevap bekleyen ama bu süre içinde suç işlemiş kişilere karşı nasıl bir uygulama yapılacağı tartışılıyor. Almanya İçişleri Bakanları Konferansı'nın başkanı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi üyesi Holger Stahlknecht, şu anda iltica başvurusu reddedilmiş kişilerin, suç işlemiş veya tehdit oluşturan sığınmacıların Suriye'ye sınır dışı edilmesinin söz konusu olmayacağını söyledi.

Der Spiegel dergisine konuşan Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanı Stahlknecht, "Şu anda Alman yetkililer kimseyi sınır dışı edip Suriye'ye gönderemez” dedi. "Aksini iddia edenler, Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı durum raporuna bir göz atsınlar” diyen Stahlknecht, "Rapora göre, Suriye'nin hiçbir noktası geri dönenler için yeterli güvenliği sağlayabilecek durumda değil” ifadesini kullandı. Suriye’ye sınır dışı uygulamaları askıya alınmış durumda ancak bu uygulama şu anda sadece Aralık ayı sonuna kadar geçerli.

"Askı kararı en az altı ay, hatta bir yıl uzatılır”

Eyalet içişleri bakanları, Federal İçişleri Bakanı'nın da katılımıyla Çarşamba ila Cuma günlerinde Magdeburg'da bir araya gelecek. Bu buluşmada, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye sınır dışı uygulamalarının askıya alınması yönündeki kararın kaldırılıp kaldırılmayacağı da görüşülecek.

Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanı Stahlknecht, sonucun şimdiden belli olmaya başladığını söyledi. CDU'lu politikacı, "İçişleri Bakanları Konferansı'nın sınır dışı uygulamalarının askıya alınması yönündeki kararın geçerliliğini en az altı ay, belki de bir yıl daha uzatacağını, ondan sonra da durumu tekrar değerlendireceğini düşünüyorum” dedi.

Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in parti içindeki koltuğuna aday olan Friedrich Merz ise, iltica başvurusuna cevap bekleyen ve suç işlemiş olan kişilere karşı daha sert bir çizgi izlenmesi gerektiğini savundu. Stuttgarter Zeitung gazetesine konuşan Merz, "Hüküm giymiş olan ve aslında Almanya'yı terk etmesi gereken suçluların, hâlâ özgür olmaları kabul edilemez” dedi ve bu nedenle sınır dışı edilmesi öngörülen suçluların tutulduğu hapishane kapasitesinin artırılmasını talep etti. Suç işlemiş olanların gözaltına alınması ve gözaltından da sınır dışı edilmesi gerektiğini belirten Merz, "Ancak doğru oranda, tutarlı ve hukuk devleti ilkelerine uygun olarak alınmalı bu karar. Kişilerin Suriye gibi savaş bölgelerine sınır dışı edilmeleri ise tabu olarak kalmalı” ifadesini kullandı.

Suç işleyenler için puan sistemi

Öte yandan Yeşiller Federal Meclis Parti Grubu İçişleri Sözcüsü Irene Mihalic, Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) iltica başvurusuna cevap bekleyen ve suç işlemiş kişilerin bir puan sistemine göre değerlendirilmesi ve sınır dışı edilmesi yönündeki planlarını değerlendirdi. Alman birinci kanalı ARD'ye konuşan Mihalic, bunun uygun bir plan olmadığını belirtti ve günümüzde bir puan sistemi olmadan da faillerin sınır dışı edilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch, kısa bir süre önce Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, eyalet düzeyindeki polis teşkilatlarının, federal polisin ve BKA'nın ülke çapında şüphelilerin ve hüküm giymiş suçluların verilerini birleştirmeyi planladıklarının belirtmiş, "Hedef, yoğun suç işleyenlerin ortaya çıkarılması ve mümkünse ülke dışına çıkarılması” demişti.

Mihalic ise, polisin yoğun suç işleyenleri ortaya çıkarmasına ilişkin "Sayın Münch, bunu diyagramlarla, listelerle, isterse puan sistemiyle yapsın” diye konuşarak, asıl böylelikle yeni bir yaptırım sistemi oluşturulup oluşturulmadığına bakılması gerektiğini kaydetti.

"Almanya'da cinayet işlerseniz ömür boyu hapis cezası alırsınız, ‘70 puan artı Afganistan' değil” diyen Yeşil politikacı tüm suçluların yasalar karşısında eşit muamele görmesi gerektiğini vurguladı ve "Böyle puanlı bir sistemde eşit muamele olacağı konusunda büyük zorluklar yaşanacağı kanısındayım” şeklinde konuştu.

KNA/AÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
Poroşenko: Topyekün savaş tehdidi altındayızPoroşenko: Topyekün savaş tehdidi altındayız
ABD'den kritik Türkiye açıklaması!ABD'den kritik Türkiye açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın odası olay oldu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın odası olay oldu

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

İlginizi Çekebilir

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı!

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanma alanı yok

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya 'Altay'ı konuşuyor: Neler oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin Suriye'de inşa edeceği gözlem noktalarının amacı ne? Türkiye ile ilgili kritik açıklama

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

Veliaht Prens Selman'a büyük şok! 'Acil' koduyla açıklama geldi

Veliaht Prens Selman'a büyük şok! 'Acil' koduyla açıklama geldi

Rusya'dan Karadeniz'deki gerilimi tırmandıracak hamle!

Gerilimi tırmandıracak hamle! Hapis cezası...

Çin'i kum fırtınası vurdu

Çin'i kum fırtınası vurdu

Kumarhanede sevgilisini bıçakladı! Kimse oralı olmadı

Kumarhanede sevgilisini bıçakladı! Kimse oralı olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.