Alman yetkililerin 2006 Dünya Kupası'nın ev sahipliğini alabilmek için rüşvet verdiklerine dair iddialara ilişkin soruşturmanın üstünün kapatıldığını savunan taraftarlar, bu nedenle federasyona tepkili.

Benzer pankartlar, Almanya'daki birçok maçta daha görüldü.

Bir başka pankarta ise "Bir sonraki turnuvayı satın almak için iyi fırsat. Grindel ve Koch defolun! Kahrolsun DFB" yazıldı.

UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinde 27 Eylül Perşembe günü düzenlenecek olan oylamaya günler kala yapılan protestolardan biri Stuttgart-Fortuna Düsseldorf maçından yapıldı.

Alman Futbol Federasyonu (DFB), Bundesliga karşılaşmalarının oynandığı statlarda Almanya'nın EURO 2024'e ev sahipliği yapmak için yürüttüğü kampanyanın desteklenmesine için pankartlar sergiletirken, bazı kulüplerin taraftarları federasyonu protesto ediyor.

Tek neden rüşvet skandalı değil

Ancak Almanya'da kulüp taraftarları ile federasyon arasındaki gerginlik geçtiğimiz yıldan bu yana sürüyor. Bundesliga karşılaşmalarının organizasyonundan ve maçların hafta sonu dışındaki günlere de dağıtılmasından şikâyetçi olan taraftarlar, futbolun ticari amaçlara alet edilmesine tepki gösteriyor. Federasyon karşıtı taraftar grupları, önümüzdeki haftanın lig ve kupa karşılaşmaları sırasında da protesto gösterileri düzenlemeye hazırlanıyor.

AfD de protesto ediliyor

Öte yandan Almanya'da federasyonun EURO 2024 için başlattığı kampanya, aşırı sağı ve sağ popülist ana muhalefet partisi Almanya için Alternatif’i (AfD) protesto eylemine de dönüştü. Bremen stadında Bundesliga karşılaşmasından önce ırkçılık aleyhtarı sloganların yer aldığı pankartlar açıldı.

Bremen Futbol Kulübü Başkanı Hubertus Hess-Grunewald, “Bremen takımının taraftarı olmanın AfD’ye oy vermekle çeliştiğini bütün AfD’liler bilmelidir” dedi. Frankfurt Kulübü Başkanı Peter Fischer de UEFA oylaması öncesinde Almanya’nın dünyaya açık ve hoşgörülü bir ülke olduğunu göstermek için başlatılan kampanyaya benzer bir açıklamayla katıldı.