HABER

Almanya'da tatil rezervasyonlarında Antalya ilk sırada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:09 | Son Güncelleme

Alman pazar araştırma şirketi Gfk: - "2019 yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 5 tatil yeri arasında Antalya ilk sırada" - Alman Seyahat Acenteleri Birliği: - "Türkiye'ye rezervasyonlar güçlü şekilde artıyor"

BERLİN (AA) - Almanya'dan Türkiye'ye tatil rezervasyonları "güçlü" şekilde artarken, Akdeniz'deki destinasyonları tercih eden Almanların gözdesinin ise Antalya olduğu belirtildi.

Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) yapılan açıklamada, yaz tatili için Türkiye'ye talebin arttığı bildirildi.

Seyahat acentelerinden ve internet üzerinden Türkiye'ye 2019 yazı için yapılan rezervasyondan elde edilen cironun şimdiden bir önceki yıla göre yüzde 58 fazla olduğu ifade edilen açıklamada, "Türkiye'ye rezervasyonlar güçlü şekilde artıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin "etkileyici geri dönüşüyle" pazar payını geri kazandığına işaret edilen açıklamada, ciro bazında Almanların 2019 yazı için tercih ettiği en popüler destinasyonlar arasında İspanya ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'nin üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.

- Antalya birinci sırada

Alman pazar araştırma şirketi Gfk'dan yapılan açıklamada da halihazırda 2019 yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 5 tatil yeri arasında Antalya'nın ilk sırada bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Antalya'yı İspanya'nın Palma de Mallorca şehri, Girit Adası, Mısır'daki Hurgada tatil kenti ve İstanköy Adası'nın takip ettiği kaydedildi.

Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti! Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti!
Şırnak’ta engelli öğrenciler, asker, polis ve doktor kıyafeti giyip sınıflarda öğretmenlik yaptıŞırnak’ta engelli öğrenciler, asker, polis ve doktor kıyafeti giyip sınıflarda öğretmenlik yaptı
Tilki köyde tavuk bırakmadıTilki köyde tavuk bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Tatil Yaz Tatili

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.