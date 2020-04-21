"Almanya'da tehlike daha geçmedi"

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Almanya'da koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirlere ilişkin bir ara değerlendirmede bulundu. RKI Başkan Yardımcısı Lars Schaade, koronavirüs pandemisini durdurmak için ülke genelinde etkili tedbirler alındığını, ancak virüsün yayılmasının henüz önüne geçilemediğini açıkladı.

"Salgının sonu henüz görünmüyor" diyen Schaade, vaka sayısının yeniden artabileceğini belirterek Almanya'da virüsle mücadelede kısmen başarı sağlasa da durumun hala ciddi olduğunu dile getirdi.

Sağlık sisteminin yükün altından kalkabilmesi için vaka sayılarının belli bir seviyede kalması gerektiğine işaret eden Schaade, "Sayılar yeniden yükselirse sağlık sistemi bunun üstesinden gelemez ve hastalara en iyi tedavi sağlanamaz" diye konuştu.

Vatandaşlara maske uyarısı

Vatandaşlardan tavsiyelere uymaya devam etmelerini isteyen Schaade, toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde ve mağazalarda ağız ve burnu kapatan koruyucu maske kullanılmasını önerdi.

Maskelerin daha çok kişilerin kendilerini değil, karşısındakileri korumaya yarayacağını ifade eden Schaade, ancak doğru şekilde takılması ve bakımlarının doğru olarak yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.