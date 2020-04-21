HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Almanya'da tehlike daha geçmedi"

"Almanya'da tehlike daha geçmedi"

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Almanya'da koronavirüse karşı önlemler gevşetilirken Robert Koch Enstitüsü, vaka sayısını tekrar yükselebileceğini belirterek "Tehlike daha geçmedi" uyarısında bulundu.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Almanya'da koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirlere ilişkin bir ara değerlendirmede bulundu. RKI Başkan Yardımcısı Lars Schaade, koronavirüs pandemisini durdurmak için ülke genelinde etkili tedbirler alındığını, ancak virüsün yayılmasının henüz önüne geçilemediğini açıkladı.

"Salgının sonu henüz görünmüyor" diyen Schaade, vaka sayısının yeniden artabileceğini belirterek Almanya'da virüsle mücadelede kısmen başarı sağlasa da durumun hala ciddi olduğunu dile getirdi.

Sağlık sisteminin yükün altından kalkabilmesi için vaka sayılarının belli bir seviyede kalması gerektiğine işaret eden Schaade, "Sayılar yeniden yükselirse sağlık sistemi bunun üstesinden gelemez ve hastalara en iyi tedavi sağlanamaz" diye konuştu.

Vatandaşlara maske uyarısı

Vatandaşlardan tavsiyelere uymaya devam etmelerini isteyen Schaade, toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde ve mağazalarda ağız ve burnu kapatan koruyucu maske kullanılmasını önerdi.

Maskelerin daha çok kişilerin kendilerini değil, karşısındakileri korumaya yarayacağını ifade eden Schaade, ancak doğru şekilde takılması ve bakımlarının doğru olarak yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Schaade, daha önce açıklanan insanlar arasındaki en az 1,5 metrelik fiziksel mesafenin korunması, ellerin yıkanması ile öksürme ve hapşırma sırasında ağızların kapatılması gibi tavsiyerin de geçerli olduğunu kaydetti. RKI Başkan Yardımcısı, akut solunum yolu semptomları gösterenlerin ise evde kalmaları gerektiğini söyledi.

Son vaka sayıları

Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre Almanya'da dün enfekte olanların sayısı bin 785 artarak 143 bin 457'ye yükseldi. Aynı süre içinde 194 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ülkede koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına bağlı olarak yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 4 bin 598'e çıktı. Enstitü tararafından yapılan açıklamada koronavirüs bulaşan kişilerden 95 bin 200 kadarının iyileştiği belirtildi. İyileşen kişi sayısı bir önceki güne göre 3 bin 700 arttı.

dpa/TY,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri

En Çok Okunan Haberler

İspanya ve İran'da çarpıcı düşüş

İspanya ve İran'da çarpıcı düşüş

Bilim Kurulu Üyesi Kara, haziranı işaret edip uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Kara, haziranı işaret edip uyardı

Altın fiyatları ne olur?

Altın fiyatları ne olur?

Sokakta yakalandı! Bu haliyle tanımak imkansız

Sokakta yakalandı! Bu haliyle tanımak imkansız

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Yeni bir salgın başladı!

Yeni bir salgın başladı!

Diğer Haberler
Ceset kokusu alan akbabalar New York’un üzerinde uçmaya başladı

Ceset kokusu alan akbabalar New York’un üzerinde uçmaya başladı

İtalya virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçiyor

İtalya virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçiyor

Koronavirüsle mücadele eden Fransa şiddetin pençesinde

Koronavirüsle mücadele eden Fransa şiddetin pençesinde

İngiliz askeri kargo uçağı sağlık ekipmanları almak için İstanbul’da

İngiliz askeri kargo uçağı sağlık ekipmanları almak için İstanbul’da

Koronavirüs salgınında son durum! Vaka sayısı 2,5 milyonu aştı

Koronavirüs kabusu büyüyor! 2,5 milyonu aştı

Çin hükümeti çiftçilere bambu fareleri üretmeleri için teşvik ödeneği verdi

Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.