Almanya'da tehlike durumu "çok yüksek"ten "yükseğe" düştü

RKI Başkanı Prof. Wieler, "haberlerin iyi olduğunu" ancak "maratonun son metrelerinde" sorumlu davranmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI), koronavirüs salgını ile ilgili tehlike durumunu Almanya için "çok yüksek"ten "yükseğe" düşürdü. Düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan RKI Başkanı Prof. Dr. Lothar Wieler, "Vaka sayıları Almanya çapında azalıyor. Yoğun bakım servislerinde rahatlama yaşıyoruz. Bunların hepsi iyi haberler" ifadelerini kullandı.

"Ancak pandemi hâlâ sona ermiş değil" uyarısında da bulunan Wieler, yeniden açılma adımlarının "kontrollü ve sorumluluk" içinde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Wieler, "Gelin bununla ilgili planı takip edelim ve bu maratonun son metrelerinde gereksiz ağır hastalık vakaları, ölümler ya da hastalığın neden olduğu uzun vadeli etkiler yaşamayalım" uyarısını yaptı.

"Durum iyiye gidiyor ancak pandeminin hala ortasındayız"

Basın toplantısında RKI Başkanı Wieler ile birlikte yer alan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da "Durum iyiye gidiyor, hissedilir derecede iyiye gidiyor; ancak hâlâ pandeminin tam ortasındayız" ifadesini kullandı. Normal hayata dönüşle ilgili olarak "Şu an birçok şey mümkün, ama henüz her şey değil. Bunun gerçekleşmesi için daha çok sayıda kişinin aşılanması önemli" diyen Spahn, sözlerini "Önemli olan şu an aceleci davranmamız. Dünyada bu yüzde birçok şeyin kötüye gittiğine dair örnekler mevcut" şeklinde sürdürdü.