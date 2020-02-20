HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da "tehlikeli" aşırı sağcı sayısında artış

Almanya'da "tehlikeli" aşırı sağcı sayısında artış

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 11:41 | Son Güncelleme

Almanya’da tehlike arz eden aşırı sağcıların sayısında artış olduğu bildirildi.

Almanya'da "tehlikeli" aşırı sağcı sayısında artış

Sayının 2012 yılından bu yana beş kat arttığı bildiriliyor.Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) tarafından Alman Yazı İşleri Ağı gazeteleri ile paylaşılan bilgilere göre 18 Şubat itibariyle "tehlikeli” olarak sınıflandırılan siyasi motivasyonlu aşırı sağcıların 60 civarında olduğu belirtildi. Bu sayının 2012 yılında bu yana istikrarlı bir artış göstererek beş kat arttığı kaydedildi.

"Tehlikeli" tanımı Almanya’da, siyasi motivasyonla terör saldırısına kadar ağır şiddet suçu işleyebileceği düşünülen kişiler için kullanılıyor.

BKA dini motivasyonlu tehlike arz edenlerin sayısını da 660 olarak açıkladı. BKA sözcüsü bu sayının da 2007 ve 2018 yılları arasında artış gösterdiğini ve nerdeyse on kat arttığını açıkladı.

Geçen on yılın başlarından bu yana Suriye ve Irak’ta yaşanan savaşlar ve IŞİD’in ortaya çıkışıyla da sayısının artışında parallellik yaşandığı belirtildi.

Sol eğilimi tehlike arz edenlerin sayısının ise Ocak sonu itibariyle beş olduğu ve tek rakamlı düzeylerde kalmaya devam ettiği kaydedildi.

KNA / SSB, TY

© Deutsche Welle

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Karantinada tutulan gemide iki kişi hayatını kaybetti!Karantinada tutulan gemide iki kişi hayatını kaybetti!
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Sağlık Bakanı Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Diğer Haberler
İran'dan bir korkutan koronavirüs haberi daha!

İran'dan bir korkutan koronavirüs haberi daha!

Almanya’daki saldırgandan ırkçı itiraf mektubu

Almanya’daki saldırgandan ırkçı itiraf mektubu

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı

Trump'ın Julian Assange'a 'af teklifinde bulunduğu' iddia edildi

Trump'ın Julian Assange'a 'af teklifinde bulunduğu' iddia edildi

Maden kazasında ölen işçiler için 14 yıl sonra yeni karar!

Maden kazasında ölen işçiler için 14 yıl sonra yeni karar!

Öğretim görevlisinden skandal teklif: Işığı söndür, kapıyı kapat!

Öğretim görevlisinden skandal teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.