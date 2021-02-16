Almanya’da tehlikeli İslamcıların sayısında düşüş kaydedildi

Ekim ayı sonunda bu sayı 615 olarak belirlenmişti.Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı, 1 Şubat itibarıyla "Tehlikeli" olarak değerlendirilen 596 radikal İslamcının izlendiğini açıkladı.

Bielefeld'de yayınlanan Neue Westfälische gazetesine açıklamalarda bulunan bir Federal Emniyet Teşkilatı yetkilisi, tehlike potansiyeline sahip radikal İslamcıların sayılarında geçen aylara göre düşüş olduğunu kaydetti. Aynı yetkili Federal Emniyet Teşkilatı tarafından Ekim ayı sonunda tehlikeli olarak sınıflandırılan 615 İslamcının tespit edildiğini vurguladı.

Almanya'da terör veya saldırı potansiyeline sahip İslamcıların sayısı 2018 yılında en yüksek düzeye ulaşmıştı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang da geçtiğimiz Aralık'ta yaptığı açıklamada, Fransa ve Avusturya'da aşırı İslamcıların düzenlediği saldırılara işaret ederek Alman güvenlik makamlarının da aşırı İslamcılara karşı "çok uyanık" olması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Siyasi nedenlerle önemli suç eylemlerinde bulunabileceği tahmin edilen kişiler güvenlik makamlarınca "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

dpa/TY,BK

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