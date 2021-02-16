HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da tehlikeli İslamcıların sayısında düşüş kaydedildi

Almanya’da tehlikeli İslamcıların sayısında düşüş kaydedildi

16.02.2021 10:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Almanya’da tehlikeli İslamcıların sayısında düşüş kaydedildi

Almanya’da Federal Emniyet Teşkilatı verilerine göre 596 tehlikeli İslamcı izleniyor.

Ekim ayı sonunda bu sayı 615 olarak belirlenmişti.Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı, 1 Şubat itibarıyla "Tehlikeli" olarak değerlendirilen 596 radikal İslamcının izlendiğini açıkladı.

Bielefeld'de yayınlanan Neue Westfälische gazetesine açıklamalarda bulunan bir Federal Emniyet Teşkilatı yetkilisi, tehlike potansiyeline sahip radikal İslamcıların sayılarında geçen aylara göre düşüş olduğunu kaydetti. Aynı yetkili Federal Emniyet Teşkilatı tarafından Ekim ayı sonunda tehlikeli olarak sınıflandırılan 615 İslamcının tespit edildiğini vurguladı.

Almanya'da terör veya saldırı potansiyeline sahip İslamcıların sayısı 2018 yılında en yüksek düzeye ulaşmıştı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang da geçtiğimiz Aralık'ta yaptığı açıklamada, Fransa ve Avusturya'da aşırı İslamcıların düzenlediği saldırılara işaret ederek Alman güvenlik makamlarının da aşırı İslamcılara karşı "çok uyanık" olması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Siyasi nedenlerle önemli suç eylemlerinde bulunabileceği tahmin edilen kişiler güvenlik makamlarınca "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Ünlü kütüphane derledi: Antik dönem aşk büyüleriÜnlü kütüphane derledi: Antik dönem aşk büyüleri
48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 48?48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 48?

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

Donmuş kanalda kayak yapan kişi, buz kırılınca suya düştü

Donmuş kanalda kayak yapan kişi, buz kırılınca suya düştü

Türkiye'de yakalanan IŞİD'li kadın iki ülkenin arasını açtı!

Türkiye'de yakalanan IŞİD'li kadın iki ülkenin arasını açtı!

Uçan otomobil ABD'den izin aldı

Uçan otomobil ABD'den izin aldı

Myanmar'da darbe karşıtlarına 20 yıl hapis cezası

Myanmar'da darbe karşıtlarına 20 yıl hapis cezası

ABD askerlerinin olduğu Erbil'deki hava üssüne roketli saldırıda yeni detaylar

Erbil'deki hava üssüne roketli saldırıda yeni detaylar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.