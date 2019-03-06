Sağ popülist AfD zanlılara elektronik kelepçe takılması yerine tutuklanmalarını istiyor.Almanya'da tehlikeli sayılan İslamcıları sınır dışı etmek için çaba harcanmasına rağmen tehdit oluşturan Selefilerin sayısının azalmadığı açıklandı. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) edindiği bilgilere göre, ülkede "son derece ağır suç işleyebilecek" 446 İslamcı bulunuyor. Haberde, bunların 330'unun serbest olduğu belirtildi. Federal Emniyet Teşkilatı'nın verilerine göre, geçen yıl tehlikeli İslamcı sayıların sayısı 760 olarak kaydedilmiş, ancak bunların yarısının ülke dışında olduğu tespit edilmişti.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, "İslamcı terörist" ve "radikal İslamcı" olarak nitelendirilen 52 yabancı 2018'de sınır dışı edildi.

2017 yılında sınır dışı edilenlerin sayısı 57 olmuştu. Ancak terör eyleminde bulunabileceği tahmin edilenler ile sabıkalıların sınır dışı edilmesi eyalet yönetimlerinin yetkisi alanına girdiği için, bu konudaki kesin sayı Federal İçişleri Bakanlığı istatistiklerine yansımıyor.