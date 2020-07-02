Almanya'da temel emeklilik güvencesine onay

Yaklaşık 1,3 milyon kişiyi ilgilendiren yasa tasarısı bugün mecliste kabul edildi.Almanya'da aylar süren yoğun tartışmaların ardından, emekli aylığıyla geçimini sağlamakta zorlanan vatandaşlara destek için temel emeklilik güvencesi (Grundrente) öngören tasarı, koalisyon partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekillerinin oyları ile bugün mecliste kabul edildi. Temel emeklilik güvencesi, koalisyon hükümetinin vaatleri arasında yer alıyordu.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, "Temel emeklilik yasasının ülke için bir yön tayini anlamına geldiğini, Almanya'nın bu sayede daha iyi ve adil olma fırsatı sunduğunu” vurguladı. Çalışma Bakanı, temel emeklilik güvencesinden yüzde 70'i kadınlar olmak üzere 1 milyon 300 bin kişinin faydalanabileceğini söyledi.

Özellikle uzun yıllar boyunca düşük gelirli işlerde çalışmış kişilere emekli olduklarında maddi destek sunması amaçlanan yasadan faydalanmak için, Alman Emeklilik Sigortası’na çalışma veya çocuk yetiştirme ya da bakım hizmeti karşılığında en az 33 yıl sigorta primi yatırılmış olması şartı aranıyor. Temel emeklilik güvencesinden en üst düzeyde yararlanmak için ise 35 yıl sigortalı olmak gerekiyor.