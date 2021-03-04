Almanya'da temkinli açılma planı

Önlemler bölgeler bazında vaka sayılarının seyrine bağlı olarak yürürlüğe sokulup geri alınabilecek.Almanya'da Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan eyalet başbakanları koronavirüs kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılmasını öngören plan üzerinde uzlaştı. Dokuz saat süren toplantıda kararlaştırılan beş aşamalı plan, 14 günlük zaman dilimlerinde vaka sayısındaki gidişata göre açılma önlemleri öngörüyor. Bir bölgede açılma önlemlerinin vaka sayısında artışa yol açması durumunda "el freni" çekilecek ve tüm gevşetme önlemleri geri alınacak.

Plana göre yedi günlük zaman diliminde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 50'nin altında olduğu bölgelerde perakendeciler Pazartesi gününden itibaren yeniden kepenk açabilecek. Vaka sayısının 50 ile 100 arasında seyrettiği bölgelerde müşteriler sadece önceden randevu alarak mağazalara gidebilecek.

Vaka sayısında artış kaydedilmemesi durumunda 22 Mart'tan itibaren restoranların açık bölümleri, tiyatro ve sinema gibi kültürel faaliyetler ve belli koşullara bağlı olarak spor faaliyetleri de başlayabilecek. Vaka sayısının 50 ile 100 arasında olduğu bölgelerde bu faaliyetlerden yararlanmak sadece negatif test sonucu ibraz edilmesi durumunda mümkün olabilecek.