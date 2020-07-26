Almanya’da teneffüste Türkçe konuşan öğrenciye ceza

Heidelberg yakınlarında meydana gelen olay tepkilere neden oldu. Teneffüste Türkçe yasağı daha önce de tartışmalara neden olmuştu.Almanya'nın Heidelberg kenti yakınlarındaki küçük bir kasabada meydana gelen olay 8 Temmuz'da cereyan etti. Ailenin olaydan şikayetçi olduğu bildirildi. Ailenin avukatı Yalçın Tekinoğlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, üçüncü sınıf öğrencisi olan kız çocuğunun, teneffüste kendisi gibi Türkiye kökenli bir arakadaşı ile tırmanma duvarı önünde oynarken başka çocukların da yanlarına gittiğini, kız öğrencilerin onları aralarına almayı reddetmesi üzerine diğer çocukların öğretmene onları aralarında Türkçe konuştuklarını da belirtip şikayet ettiklerini aktarıyor. Öğretmenin bizzat tanıklık etmediği olay üzerine Türkçe konuşan öğrencilere ceza olarak, okulda neden Almanca konuşulması gerektiğini yazan bir ödev verdiğini belirtiyor. Bunun üzere de dokuz yaşındaki öğrencinin, "Çocuklar okulda Almanca konuşur. Almanya'da resmi dil Almancadır. Siz bizim Almanca konuşmamızı istiyorsunuz. Okullar Alman okulu. Türkçe konuştuğumuzda diğer öğrenciler bizi anlamıyor. Anadilimizi konuşmamalıyız. Çünkü Almancamızın daha iyi olması isteniyor" şeklinde yarım sayfalık bir yazı yazdığını aktarıyor.

Heidelbergli avukat Tekinoğlu, kız öğrencinin aldığı cezayı öğrenen annenin başta sorumlu öğretmen ile iletişime geçmeyi denediğini, ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece telefonla görüşebildiğini belirtiyor ve bu görüşmede de öğretmenin, çocuğunun anadilinin Türkçe olduğunu vurgulayan anneye cezanın pedagojik açıdan gerekli olduğunu savunduğunu bildiriyor. Bu durum üzerine de ailenin avukat tuttuğu ve cezaya itirazda bulunduğunu bildiriyor. Konu Okul Denetim Kurulu tarafından incelenecek. Valilik olayı incelediklerini açıkladı Okulun bulunduğu kentin valiliğinden yapılan açıklamada ise bireylere veya bir gruba yönelik ayrımcılık iddiaları içeren bu tür suçlamaların ciddiye alındığı ve incelendiği belirtildi. Söz konusu okulda 16 kültürden gelen öğrencilerin ders gördüğü, göçmen kökenli ailelerden gelen çocuk oranının da yüzde 43 olduğu açıklandı. Freiburg Valiliği Sözcüsü Heike Spannagel, söz konusu olayın yaşandığı bölgenin bağlı bulunduğu eğitim ve öğretim dairesinden rapor talep edildiğini duyurdu. Rapor ellerine ulaşmadan okula veya suçlanan öğretmene dair değerlendirme yapamayacaklarını açıkladı.