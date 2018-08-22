Almanya’da Terör Eylemi Planlayan Rusya Vatandaşı Çeçen Yakalandı

Çeçen kökenli Rusya vatandaşı bir zanlının, Almanya’da terör saldırısı planladığı şüphesiyle Berlin’de tutuklandığı bildirildi. Karlsruhe’de bulunan Federal Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Magomed-Ali Chamagov adlı kişinin "devlete karşı ağır suç işlemeye teşebbüs ve patlayıcı maddeyle terör eylemi düzenleme şüphesiyle" tutuklandığı belirtildi.

Terörle mücadele birimi GSG9, Federal Ceza Polis Teşkilatı ve Berlin polisinin katılmıyla düzenlenen operayonda, zanlının evinde patlayıcı madde araması yapıldığı da açıklandı.

Radikal İslamcı olarak tanımlanan zanlının ilk kez 2016 yılında güvenlik birimlerinin ağına takıldığı, o dönemde evinde yapılan bir aramada, bombalı terör eylemlerinde kullanılan ve TATP olarak da bilinen aseton peroksit adlı maddenin tespit edildiği de duyuruldu.

İstihbarat birimlerinin tavsiyesi üzerine o dönemde tutuklanmayarak, sıkı bir takibe alınan zanlının Fransa ve Belçika’daki radikal dinci çevrelerle bağlantı kurduğu öğrenildi.

18 Nisan 2017'de Marsilya'da, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Clement Baur adlı terör zanlısı ile bağlantısı da tespit edilen Magomed-Ali Chamagov’un, IŞİD üyesi Baur’la birlikte Almanya’da da bombalı saldırı planladığı ve hedefinin mümkün olduğunca çok insanı öldürmek ve yaralamak olduğu kaydedildi.