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Almanya’da Terör Eylemi Planlayan Rusya Vatandaşı Çeçen Yakalandı

22.08.2018 21:19 | Son Güncelleme

31 yaşındaki Magomed-Ali Chamagov adlı kişinin "devlete karşı ağır suç işlemeye teşebbüs ve patlayıcı maddeyle terör eylemi düzenleme şüphesiyle" tutuklandığı belirtildi

Almanya’da Terör Eylemi Planlayan Rusya Vatandaşı Çeçen Yakalandı

Çeçen kökenli Rusya vatandaşı bir zanlının, Almanya’da terör saldırısı planladığı şüphesiyle Berlin’de tutuklandığı bildirildi. Karlsruhe’de bulunan Federal Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Magomed-Ali Chamagov adlı kişinin "devlete karşı ağır suç işlemeye teşebbüs ve patlayıcı maddeyle terör eylemi düzenleme şüphesiyle" tutuklandığı belirtildi.

Terörle mücadele birimi GSG9, Federal Ceza Polis Teşkilatı ve Berlin polisinin katılmıyla düzenlenen operayonda, zanlının evinde patlayıcı madde araması yapıldığı da açıklandı.

Radikal İslamcı olarak tanımlanan zanlının ilk kez 2016 yılında güvenlik birimlerinin ağına takıldığı, o dönemde evinde yapılan bir aramada, bombalı terör eylemlerinde kullanılan ve TATP olarak da bilinen aseton peroksit adlı maddenin tespit edildiği de duyuruldu.

İstihbarat birimlerinin tavsiyesi üzerine o dönemde tutuklanmayarak, sıkı bir takibe alınan zanlının Fransa ve Belçika’daki radikal dinci çevrelerle bağlantı kurduğu öğrenildi.

18 Nisan 2017'de Marsilya'da, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Clement Baur adlı terör zanlısı ile bağlantısı da tespit edilen Magomed-Ali Chamagov’un, IŞİD üyesi Baur’la birlikte Almanya’da da bombalı saldırı planladığı ve hedefinin mümkün olduğunca çok insanı öldürmek ve yaralamak olduğu kaydedildi.

Clement Baur’un tutuklandığı operasyonda, evinde üç kilo TATP patlayıcısı ile bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmişti. Fransız zanlının Berlin'de 2016’da yapılan Noel panayırı saldırısının faili Anis Amri’yle de ilişki içinde olduğu ortaya çıkmıştı.

İç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Dairesi ve emniyet birimleri Almanya’da "terör tehdidi" oluşturan radikal İslamcılar’ın sayısının giderek arttığını açıklamıştı. Son verilere göre Almanya bağlantısı olan 2 bin 200 radikal İslamcı kayıtlara geçirken, güvenlik birimleri Mayıs ayı sonunda bin 900 kişiyi, "İslamcı terörist potansiyeline sahip" olarak sınıflandırmıştı. Bir yıl önce bu sayı bin 700 olarak açıklanmıştı.

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