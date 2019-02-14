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Almanya'da terör örgütü PKK'yla bağlantılı iki şirketin yasaklanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 09:30 | Son Güncelleme

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım: - "Son günlerde Almanya'nın nihayet eli kanlı bölücü terör örgütüyle bağlantılı bazı ticari kuruluşlara karşı harekete geçmesi memnuniyet verici bir gelişmedir ancak yeterli değildir" - Türkiye Berlin Büyükelçilliği: - "Almanya tarafından terör örgütü PKK ile bağlantılı iki yayınevinin yasaklanması kararını doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz"

BERLİN (AA) - Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı (ATİB) Durmuş Yıldırım, terör örgütü PKK ile bağlantılı Mezopotamya Yayınevi ve MIR Multimedya şirketinin faaliyetlerinin yasaklanmasını memnuniyet verici olarak nitelendirdi ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, Almanya'da faaliyet gösteren terör örgütü PKK kontrolündeki bütün kuruluşların kapatılması gerektiğine dikkati çekerek "Son günlerde Almanya'nın nihayet eli kanlı bölücü terör örgütüyle bağlantılı bazı ticari kuruluşlara karşı harekete geçmesi memnuniyet verici bir gelişmedir ancak yeterli değildir. Yasaklı terör örgütü olmasına rağmen PKK militanları ve onlara bağlı dernekler her türlü faaliyeti yıllardan beri Alman polisinin gözleri önünde yapmaya devam ediyor." dedi.

İçişleri Bakanlığının yasakladığı PKK bağlantılı iki şirketin adeta buzdağının görünen kısmı olduğunu ifade eden Yıldırım, bölücü terör örgütüne karşı atılan bu ilk adımın devamının gelmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, Türkiye'ye karşı yıllardır silahlı eylem yapmaya devam eden bir terör örgütünün Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki bütün dernekleri ve yan kuruluşlarının kapatılmasını beklediklerini vurguladı.

- Büyükelçilikten açıklama

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da "Almanya tarafından terör örgütü PKK ile bağlantılı iki yayınevinin yasaklanması kararını doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu olumlu adıma rağmen temel beklentinin terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iadesi olduğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Ancak temel beklentimiz aranan terör örgütü mensuplarının ülkemize iadesi, PKK'nın Almanya'daki mal varlıklarının dondurulması, örgütün Almanya'da finansman sağlama ve militan devşirme çalışmalarının durdurulması, örgütle bağlantılı diğer dernek ve kuruluşların faaliyetlerinin engellenmesi, sembol yasağının tam olarak uygulanması gibi haklı ve meşru taleplerimizin karşılanması yönünde diğer etkili adımların bir an önce atılmasıdır."

Almanya iç istihbarat birimi olan Anayasa Koruma Teşkilatının 2017 raporundaki terör örgütü PKK'nın yapılanmasının anlatıldığı bölümde, 2017'de 14 bin olan PKK yanlısının sayısının 500 artarak 14 bin 500'e ulaştığı ifade edilmişti.

Aynı raporda, terör örgütü PKK'nın Almanya'da 14 milyon, Avrupa çapında ise 25 milyon avrodan fazla para topladığı da belirtilmişti.

Terör örgütü PKK'nın ayrıca Almanya'da günlük gazetesi de bulunduğu vurgulanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya PKK yasağı yayınevi

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