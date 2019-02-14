Almanya'da terör örgütü PKK'yla bağlantılı iki şirketin yasaklanması

BERLİN (AA) - Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı (ATİB) Durmuş Yıldırım, terör örgütü PKK ile bağlantılı Mezopotamya Yayınevi ve MIR Multimedya şirketinin faaliyetlerinin yasaklanmasını memnuniyet verici olarak nitelendirdi ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, Almanya'da faaliyet gösteren terör örgütü PKK kontrolündeki bütün kuruluşların kapatılması gerektiğine dikkati çekerek "Son günlerde Almanya'nın nihayet eli kanlı bölücü terör örgütüyle bağlantılı bazı ticari kuruluşlara karşı harekete geçmesi memnuniyet verici bir gelişmedir ancak yeterli değildir. Yasaklı terör örgütü olmasına rağmen PKK militanları ve onlara bağlı dernekler her türlü faaliyeti yıllardan beri Alman polisinin gözleri önünde yapmaya devam ediyor." dedi.

İçişleri Bakanlığının yasakladığı PKK bağlantılı iki şirketin adeta buzdağının görünen kısmı olduğunu ifade eden Yıldırım, bölücü terör örgütüne karşı atılan bu ilk adımın devamının gelmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, Türkiye'ye karşı yıllardır silahlı eylem yapmaya devam eden bir terör örgütünün Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki bütün dernekleri ve yan kuruluşlarının kapatılmasını beklediklerini vurguladı.