HABER

Almanya'da terör örgütü yandaşları TGB bürosuna saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 21:47 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye Gençlik Birliğinin Köln Bürosuna saldırarak camları kırdı ve binaya maddi hasar verdi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Köln Bürosuna saldırıda bulundu.

Terör örgütü yandaşları, camları kırarak maddi hasar oluşturdukları binanın duvarına terör örgütü lehine mesaj yazdı.

TGB Köln Başkanı Selahattin Güngör, özellikle son dönemlerde terör örgütü yandaşlarının Avrupa'daki çeşitli kurum ve kuruluşların yanı sıra camilere yönelik saldırılarının arttığına dikkati çekerek, bürolarına daha önce de benzer bir saldırı gerçekleştiğini hatırlattı.

Polisin bugün öğleden sonra araması üzerine olaydan haberdar olduklarını belirten Güngör, "Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir sitede saldırının haberi ve saldırı anının fotoğrafı ve videosu yayınlanmış. Saldıran kişinin fotoğrafı da var, ismi de paylaşılmış. Bunu polise de ilettik. Polis, emniyete gelerek daha detaylı bilgi vermemizi istedi." dedi.

Öte yandan, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, saldırıya uğrayan TGB Köln Bürosunu ziyaret ederek, olayla ilgili bilgi aldı.

Başkonsolos Erciyes, polisle irtibata geçtiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade ederek, saldırganların bir an önce bulunmasını istediklerini ifade etti.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Korkutan deprem! 4.8 şiddetinde salladıKorkutan deprem! 4.8 şiddetinde salladı
Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'ndaMariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binaya saldırı terör örgütü yandaşları Türkiye Gençlik Birliği (TGB)

En Çok Okunan Haberler

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

11 dakika arayla 2 deprem!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.