HABER

Almanya’da terör örgütü yandaşları Türk gençlere saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 09:48 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde terör örgütü YPG/PKK yandaşları taş ve şişelerle Türk gençlere saldırdı.

Almanya’da terör örgütü yandaşları Türk gençlere saldırdı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde terör örgütü YPG/PKK yandaşları taş ve şişelerle Türk gençlere saldırdı. Olayda polisler yaralanırken, devriye araçları da zarar gördü.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Bottrop şehrinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek için yürüyüş düzenleyen terör örgütü yandaşları, polise ve Türk gençlere saldırdı.
Terör yandaşları yürüyüş sırasında Türkiye’ye karşı slogan atınca, sokağın karşısında Türk grupla karşı karşıya geldi. Türkler, terör yandaşlarına sloganlarla karşılık verince olay çıktı. Terör yandaşları, Türk gençlere şişe ve taşlarla saldırdı. Bölge polisi olaylara müdahalede yetersiz kalınca, çevre şehirlerden takviye çevik kuvvet olay yerine geldi. Daha sonra, helikopter destekli operasyon yapıldı. Çıkan olaylarda, 5 polis ile çok sayıda gösterici yaralandı. Polis araçları da terör yandaşlarının taş atması sonucu zarar gördü.
Polisler tedavi için hastaneye gönderilirken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

PARTNER Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu! Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu!
Türk ve Rus ressamlardan karma resim sergisiTürk ve Rus ressamlardan karma resim sergisi
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonuUyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.