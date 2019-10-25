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Almanya'da terör örgütü yandaşlarının saldırı ve işgali

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/PYD yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı - Örgüt yandaşları, Chemnitz kentindeki Hristiyan Demokrat Birliği parti binasını da işgal etti

KÖLN (AA) - Almanya'da terör örgütü PKK/PYD yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı, Chemnitz kentinde de Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) parti binasını işgal etti.

Frankfurt Havalimanı'nda gösteri yapıp, Türk Hava Yolları (THY) işlem gişesini işgal eden terör örgütü yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk yolculara saldırdı.

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör yandaşlarının saldırılarına tepki gösterdi.

Havaalanı polisinin tavrını da eleştiren Ceyhun, "PKK ve SDG terör örgütleri mensupları, Frankfurt Havalimanı'nda THY online işlem gişelerini bastı. Polis sadece seyrediyor. Terör propagandası ne zamandır serbest?" ifadelerini kullandı.

- İşgalciler, polis müdahalesiyle binadan çıkarıldı

Öte yandan terör örgütü yandaşları, Chemnitz CDU binasına baskın düzenleyerek yaklaşık 3 saat burayı işgal etti.

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve siyah maskelerle yüzlerini kapatan yaklaşık 15 kişi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonu ve Almanya'nın dış siyasetteki tutumunu eleştirdi.

Bisiklet zincirleriyle kendilerini zincirleyen ve terör örgütü lehine sloganlar atan işgalciler, yaklaşık 3 saatlik işgalin ardından polis müdahalesiyle binadan çıkarıldı.

Binanın camından terör örgütünü öven sloganlar atan işgalcileri desteklemek amacıyla bina çevresinde küçük bir grubun da toplandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Frankfurt Havalimanı Hristiyan Demokrat Birliği terör örgütü PKK/PYD yandaşları

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