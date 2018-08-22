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Almanya’da "terör saldırısı" şüphesiyle gözaltı

22.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Almanya’da terör saldırısı düzenlemeyi planladığından şüphelenilen bir Rus vatandaşı Berlin’de gözaltına alındı.

Almanya'da Federal Savcılık, başkent Berlin'de bir Rus vatandaşının "devlet için tehdit oluşturan ağır bir şiddet eylemi ve patlayıcı ile işlenecek bir suç hazırlığında olduğu şüphesi" ile gözaltına alındığını duyurdu. İsminin Magomed-Ali C. olduğu belirtilen şüpheli, "radikal İslamcı görüşe" sahip olarak nitelendirildi.

Savcılık, şüphelinin yakalandığı opoerasyonda özel operasyon birimi GSG 9 ile Federal Emniyet Teşkilatı'nın görev aldığını açıkladı.

Uzun süredir Berlin güvenlik birimlerince izlenen ve bu birimlerce "tehlikeli görülenler listesinde" bulunan 31 yaşındaki şüpheliye yöneltilen suçlamalar 2016 yılına kadar uzanıyor.

Savcılık, Magomed-Ali C.'nin Ekim 2017'de evinde büyük miktarda TATP patlayıcı maddesi bulundurduğunu açıkladı. Yetkililer, şüphelinin evine düzenlenen baskında bulunamayan maddeyi şu anda Fransa'da cezaevinde olan Clement B. ile birlikte bir bomba yapımında kullanmayı planladığını tahmin ediyor.

Savcılığın açıklamasında şüphelinin bu bombayı daha sonra Almanya'da patlatmayı ve mümkün olduğunca fazla insanın ölümüne yol açmayı hedeflediği belirtildi. Gözaltına alınan Magomed-Ali C.'nin bombayı ne zaman ve tam olarak nerede kullanmayı planladığı ise henüz belirlenemedi.

Magomed-Ali C.'nin Perşembe günü Federal Mahkeme'ye çıkarılması bekleniyor.

dpa,rtr/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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