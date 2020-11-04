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Almanya'da terör zanlısı çocuk hakkında suç duyurusu

04.11.2020 22:35 | Son Güncelleme

Almanya'da 15 yaşındaki bir zanlı hakkında Yahudileri ve Müslümanları öldürmeye teşebbüs nedeniyle soruşturma açıldı.

Almanya'da terör zanlısı çocuk hakkında suç duyurusu

Zanlının patlayıcı madde üretme hazırlığı içinde olduğu belirtildi.Almanya'da Düsseldorf Savcılığı 15 yaşındaki bir çocuk hakkında, Yahudileri veya Müslümanları öldürmeye teşebbüs etmek ve devlet için tehlikeli olan ciddi bir şiddet eylemi hazırlamak suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Düsseldorf Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu çocuğun, kamusal düzeni tehdit eden ağır bir suç hazırlığı içinde olduğu bildirildi. Zanlının, 3 Aralık 2019 tarihinde başka bir çocuğu, bir sinagogda veya camide, Yahudi ya da Müslümanları öldürmesi için kışkırttığı belirtiliyor.

15 yaşındaki zanlının ayrıca, Müslümanlara ve Yahudilere saldırı düzenlemek amacıyla, patlayıcı madde üretmek için geçen şubat ayına kadar havai fişek ve kimyasal maddeler edindiği bildirildi. Hakkında soruşturmanın salahiyeti açısından gözaltı kararı çıkarılan zanlı, yaşı gereği çocuk ve gençlerin gözetim altında tutulduğu bir merkeze konuldu.

Zanlı hakkında dava açılıp açılmayacağına ilişkin kararı ise Dortmund eyalet mahkemesi verecek.

AFP,dpa / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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