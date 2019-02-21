Almanya'da teröre destek şüphesiyle iki kişiye gözaltı

200'den fazla polisin katıldığı operasyonda 15 noktaya baskın düzenlendi.Almanya'da Hessen ve Kuzey-Ren Westfalya eyaletlerinde aşırı İslamcı olduğundan şüphe edilen 12 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 15 ev ve iş yerinde yapılan aramalar sırasında evli bir çift gözaltına alındı. 200'den fazla polisin katıldığı operasyon sırasında para, kesici alet ile yazılı ve dijital dokümanlar ele geçirildi.

Polis yaşları 22-33 arasında değişen Alman ve Fas vatandaşı şüphelileri yıkıcı şiddet eylemine hazırlık ve destekle suçluyor. Şüphelilerin, İslamcı terörist gruplara katılmak üzere Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmek isteyenlere yardım ettiği düşünülüyor.

Hessen'in Raunheim kentinde gözaltına alınan 26 yaşındaki şüphelilerinse iki çocuğu ile birlikte 2016 yılında sahte pasaport kullanarak IŞİD tarafından kontrol edilen bölgeye gitme girişiminde bulunduğu belirtiliyor. Türkiye-Suriye sınırında yakalanan aile üyeleri, Almanya'ya sınır dışı edilmişti.

Frankfurt savcısı Nadja Niesen, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada yetkililerin terör eylemi hazırlığı şüphesi üzerine hareket geçtiğini söyledi. Ancak Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden bir sözcü yaptığı açıklamada, operasyonların Almanya içerisinde terör eylemi şüphesi ile düzenlediği yönündeki haberleri "safsata" olarak niteledirdi.

AP,dpa,AFP/ÖA,HT

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