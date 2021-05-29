Almanya'da test merkezlerinde dolandırıcılık

Araştırmaya göre, Köln kentinde bulunan bir test merkezinde yalnızca 70 test yapılmış olmasına rağmen, Sigorta Doktorları Birliği'ne (Kassenärztliche Vereinigungen) yaklaşık bin kişinin test edildiğini gösteren bir fatura sunuldu. Essen ve Münster şehirlerinde de benzer uygulamalara rastlandı. Dolandırıcılık vakalarının ortaya çıkmasından sonra konunun soruşturma için savcılığa intikal ettiği bildirildi. Mevcut uygulamaya göre test merkezleri test başına altı eurosu malzeme gideri olmak üzere 18 euro fatura ediyor. Faturanın ibrazının ardından test ücreti Sosyal Güvenlik Dairesi tarafından test merkezinin hesabına yatırılıyor.

Yapılan test sayısına ilişkin yanlış bildirim yapan test merkezleri hakkında soruşturma başlatıldı.Almanya'nın birçok kentinde hızlı koronavirüs testi hizmeti vermek amacıyla açılan test merkezlerinde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. NDR, WDR ve Süddeutsce Zeitung'un ortak araştırmasına göre, bazı test merkezleri test sayısını yetkili birimlere gerçekte olduğundan çok daha fazla şekilde ibraz etti. Araştırmada, "Yapılan testlerin sayısını herhangi bir kanıt göstermeksizin yolluyorlar. Ve para hesaplarına aktarılıyor” ifadeleri kullanıldı.

Lisanslara el konuldu

Münster kentinde gerçekleştirilen kontrollerden sonra, 50 test merkezi işleten bir şirketin lisansına el konduğu açıklandı. Bochum'da bulunan ve farklı yerlerde test merkezleri bulunan iki kişi hakkında ise soruşturma başlatıldığı ve Ruhr Bölgesi'ndeki iş yerlerinin ve özel evlerin soruşturma kapsamında arandığı belirtildi.

Almanya'da ülke genelinde faaliyet gösteren ve hükümet tarafından finanse edilen hızlı test merkezleri; dışarıda yemek yiyebilmek, alışveriş yapabilmek ya da müze gezebilmek gibi faaliyetler için gereken negatif test sonucunu alabilmenin ücretsiz ve hızlı yolu olarak oldukça aktif kullanılıyor. Nisan ve Mayıs aylarında 660 milyon euro hükümetin test politikası kapsamında kullanıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Bu hizmeti sağlayanların büyük bir kısmı işini profesyonelce ve düzgünce yapıyor" dedi ve kontrol mekanizmalarını sıkılaştırma konusuyla ilgileneceklerini söyledi.

Almanya Adalet Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada,"Uygulamada düzensizliklere rastlandığı durumda, ya da dolandırıcılıktan şüphelenildiği durumda cezai soruşturma gerekmektedir” dendi. Almanya'da ticari dolandırıcılığa 10 yıla kadar varan hapis cezası öngörülüyor.

Halihazırda Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 8 bin, Başkent Berlin'de bin 200 test merkezi bulunuyor.

dpa, AFP /AI, BÖ

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