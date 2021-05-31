Almanya'da test merkezlerinde dolandırıcılık

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaşanan usulsüzlükler ışığında "Özellikle özel sektörce yürütülen korona test merkezlerinde daha sıkı kontrollere ihtiyaç duyulduğunu" belirti. Jens Spahn ARD televizyonunda yapığı açıklamada, konuyla ilgili olarak vergi daireleri ve maliye bakanlığı ile koordineli çalışmak istediklerini belirtti.

Vatandaşlara yapılmayan binlerce testi usulsüzce sosyal güvenlik kurumuna fatura eden test merkezleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bugün t-online haber portalı, hafta sonunda Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde başlatılan soruşturmaların ardından, Schleswig-Holstein ve Saksonya-Anhalt ile Hessen eyaletlerindeki test merkezleri de mercek altına alındı.

Mevcut uygulamaya göre merkezler, test başına altı eurosu malzeme gideri olmak üzere 18 euro fatura ediyor. Spahn, merkezlerin sosyal sigorta kurumlarına fatura ettiği test başına 12-15 euroluk hizmet bedelinin de 10 euronun altına indirileceğini ifade etti.

Ancak sağlık bakanının belirttiği test merkezlerinde ön görülen ek kontrollerin nasıl organize edileceği henüz bilinmiyor. Spahn, test merkezlerinin tek başına Berlin'den kontrol edilemeyeceğini işaret ederek bu konuda eyalet yönetimlerine de görev düştüğünü vurguladı.

Kuzey Ren Vestfalya ve Bavyera'da patlak verdi

Muhalefet ise federal hükümeti ciddi ihmalle suçluyor. Hafta sonunda, Kuzey Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletindeki bazı hızlı korona test merkezlerinde fatura sahtekarlığı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Muhalefetteki politikacılar, bu merkezlerdeki dolandırıcılık iddiasıyla ilgili olarak federal hükümete ortak sorumluluk atamış ve kuralların sıkılaştırılması çağrısında bulunmuştu.

Sol Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat partili siyasiler, "Federal sağlık bakanlığının vergi mükelleflerinin paralarının sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlaması gerektiği" açıklamasında bulundu. "Federal hükümetin, bu konudaki dolandırıcılığı hızlı bir şekilde ortadan kaldırması ve daha fazla usulsüzlük olmasını engellemesi gerektiğini" söyleyen muhalif partiler "Aşı konusunda süreç uzadıkça hızlı test merkezine bağımlığın da devam edeceğini" vurguladı.

DW, dpa,afp / MK, HT

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