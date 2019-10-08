Almanya’da TIR Kazası mı Terör Saldırısı mı?

Almanya'da Suriye uyruklu bir kişinin çaldığı TIR ile trafikteki diğer araçların arasına dalmasının ardından olayın ‘terör saldırısı’ boyutu da soruşturuluyor.

Hessen eyaletinde bulunan Limburg kentinde dün akşam yerel saatle 17.20'de yaşanan olayda, 30 yaşındaki bir kişi şehir merkezinde, başka bir şoförü zorla indirerek çaldığı TIR’ı hızla bir kaç yüz metre uzaklıkta bulunan bir kavşağa sürerek önüne gelen otomobillere çarptı. Olayda, biri ağır olmak üzere sürücünün de dahil olduğu en az dokuz kişinin yaralandığı ve yaralıların olay yerine sevk edilen ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Polis, olayı ilk önce trafik kazası olarak sınıflandırırken, Suriye uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Ancak bugün sabah Hessen Savcılığı, olayın ‘terör saldırısı’ boyutunun da araştırıldığını duyurdu.

Alman medyasında çıkan ve güvenlik çevrelerine dayandırılan haberlerde de, olayın ‘terör saldırısı’ olduğu ve soruşturmaya Federal Savcılığın el koyduğu öne sürüldü. Federal Başsavcılık ise soruşturmanın Hessen Savcılığı ve Polis Dairesi’yle birlikte çok yakın temas halinde sürdüğünü ve terör saldırısı ihtimalinin de bulunduğunu bildirdi.