Almanya’da TIR Kazası mı Terör Saldırısı mı?

Almanya'da Suriye uyruklu bir kişinin çaldığı TIR ile trafikteki diğer araçların arasına dalmasının ardından olayın ‘terör saldırısı’ boyutu da soruşturuluyor.
Hessen eyaletinde bulunan Limburg kentinde dün akşam yerel saatle 17.20'de yaşanan olayda, 30 yaşındaki bir kişi şehir merkezinde, başka bir şoförü zorla indirerek çaldığı TIR’ı hızla bir kaç yüz metre uzaklıkta bulunan bir kavşağa sürerek önüne gelen otomobillere çarptı. Olayda, biri ağır olmak üzere sürücünün de dahil olduğu en az dokuz kişinin yaralandığı ve yaralıların olay yerine sevk edilen ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Polis, olayı ilk önce trafik kazası olarak sınıflandırırken, Suriye uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Ancak bugün sabah Hessen Savcılığı, olayın ‘terör saldırısı’ boyutunun da araştırıldığını duyurdu.
Alman medyasında çıkan ve güvenlik çevrelerine dayandırılan haberlerde de, olayın ‘terör saldırısı’ olduğu ve soruşturmaya Federal Savcılığın el koyduğu öne sürüldü. Federal Başsavcılık ise soruşturmanın Hessen Savcılığı ve Polis Dairesi’yle birlikte çok yakın temas halinde sürdüğünü ve terör saldırısı ihtimalinin de bulunduğunu bildirdi.
Olayın görgü tanıkları, sürücünün olay sonrasında TIR’dan inerek, yakında bulunan bir bankın üzerine oturduğunu ve "sanki uyuşturucu almış gibi bir görüntü verdiğini" aktardılar.
Alınan bilgilere göre,adı Muhammed olan sürücü 2015 yılında Suriye’den sığınmacı olarak Almanya’ya gelen ve ertesi yıl ‘geçici oturma izni’ alan bir kişi. Söz konusu zanlı hakkında, geçen 31 Ağustos tarihinde Moers kentinde 16 yaşındaki bir Alman kıza cinsel tacizde bulunduğu veayrıca uyuşturucu kullandığı suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü de gelen bilgiler arasında.
Hessen’de yaşanan olay, özellikle sosyal medyadaki tepkilerde, 19 Aralık 2016’da Berlin’deki Noel Pazarı’na yapılan saldırıya benzetildi.
Sığınmacı karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Eşbaşkanı Alice Weidel, yetkililerin Berlin’deki saldırıdan ders almadıklarını, hükümetin Alman vatandaşlarını koruyamadığını ve Suriyeli göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini söyledi. 19 Aralık 2016 tarihinde Tunus vatandaşı Anis Amri gasp ettiği bir TIR’ı, Berlin’in merkezindeki bir Noel panayırında toplanan kalabalığın üzerine sürmüş, terör saldırısında 12 kişi ölmüş, 50’ye yakın kişi de yaralanmıştı. Sığınmacı olarak Almanya’ya gelen Amri’nin IŞİD üyesi olduğu ortaya çıkmış, daha önceden poliste kaydı bulunmasına rağmen takip edilmemesi ve saldırıyı gerçekleştirmesindeki ihmal nedeniyle Alman güvenlik birimleri büyük eleştirilere hedef olmuştu.
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