HABER

Almanya'da toplu ulaşım seferberliği

15.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

Alman belediyeleri kentlerdeki hava kirliliğine karşı önlem alıyor.

Almanya'da toplu ulaşım seferberliği

Toplu taşıma araçlarının cazibesini arttırmak için alınacak önlemler arasında biletlerin ucuzlatılması da var.Alman belediyelerinin temsilcileri toplu ulaşım için hazırlanan model projeyi beğendiklerini ancak dizel motorların gaz emisyonuna çare bulunması gerektiğini duyurdu. Belediye İşletmeleri Birliği Başkanı Michael Ebling Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada federal devlet tarafından teşvik edilen model kentlere uygun ilk planları olumlu karşıladıklarını söyledi. Ebling zor durumdaki belediyelere yapılan yardımlara süreklilik kazandırılması gerektiğini de belirtti.

Federal devlet yüksek hava kirliliğiyle mücadele amacıyla model kentlerdeki otobüs ve tramvay ulaşımı için hazırlanacak projelere 2020 yılına kadar 130 milyon euro teşvik uygulayacak.

Aralarında Bonn'un da bulunduğu beş şehirde biletler ucuzlatılıp sefer sayısı arttırılacak ve hatlar uzatılacak. Bu uygulamayla otomobil sürücülerinin toplu taşıma araçlarından daha fazla yararlanmalarına yardımcı olunacağı ve eski dizel motorlu araçların trafikten men edilmesinin önlenebileceği belirtiliyor.

Alman Belediyeler Birliği hazırlanan programın sadece gerçek ulaşım dönüşümünün yapı taşlarından biri olabileceği görüşünde. Alman belediyeleri elektrikli otobüs sayısının arttırılmasını ve nakliye araçlarının emisyonsuz motorlarla donatılmasını talep ediyor. Aynı zamanda düşük emisyonlu ulaşım uygulamasının 2020 yılından sonra da sürdürülmesi ve otomotiv endüstrisinin daha kararlı adımlar atması da isteniyor. Belediye yönetimleri Federal Hükümetten Eylül ayında eski model dizel motorlu araçların fiziki donanımıyla ilgili kararını açıklamasını da bekliyor.

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkek için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkek için!
Yunanistan'dan Türkiye ile ilişkilerde "yeni sayfa" vurgusuYunanistan'dan Türkiye ile ilişkilerde "yeni sayfa" vurgusu
Türkiye’den ABD’ye Yeni Misillemede iPhone Yer AlmadıTürkiye’den ABD’ye Yeni Misillemede iPhone Yer Almadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Diğer Haberler
Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu

Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu

İtfaiyeciye küfürler savuran isyankar papağan!

İtfaiyeciye küfürler savuran isyankar papağan!

Suriye'de kanlı uzlaşı için yeni toplantı

Suriye'de kanlı uzlaşı için yeni toplantı

Kritik görüşme sona erdi!

Kritik görüşme sona erdi!

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Test sürüşü sırasında 45.000 Euro'luk aracı pert etti!

Test sürüşü sırasında 45.000 Euro'luk aracı pert etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.