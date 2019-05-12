HABER

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 18:19 | Son Güncelleme

Dortmund'taki "Trabzon Meydanı" Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau tarafından açıldı

DORTMUND (AA) - Almanya'nın Dortmund kentindeki merkezi bir meydana "Trabzon Meydanı" ismi verildi.

Emil-Schumacher, Bundes ve Rheinische caddelerinin kesiştiği meydanda düzenlenen açılış töreninde, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau meydanın yeni isminin yazıldığı tabelayı birlikte açtı.

Zorluoğlu, buradaki konuşmasında, Dortmund şehriyle kardeş şehir protokolü imzalanmasının üzerinden geçen 5 yılda iki kent arasındaki ortaklıkta hatırı sayılır mesafe aldıklarını, yapacakları çalışmalarla kardeş şehir ilişkisinin çok daha kurumsal bir yapıya kavuşacağından emin olduğunu söyledi.

İki şehir arasında birlikte hareket edilebilecek pek çok alan bulunduğuna işaret eden Zorluoğlu, "Eğitimden kültüre, bilimden spora, kültürden ekonomi ve ticarete kadar birçok alanda birlikte gerçekleştirebileceğimiz faaliyetler bulunduğunu ve birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Bugün açılışını yaptığımız Dortmund Trabzon Meydanı, sadece ilişkilerimize ivme kazandırmayacak, aynı zamanda iki şehrin halklarını da birbirine daha fazla yakınlaştıracaktır." dedi.

Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Zorluoğlu, "Trabzon-Dortmund kardeş şehir ilişkisine kuruluşundan bugüne kadar katkı yapan uyum meclisi üyelerine, Türk ve Alman sivil toplum kuruluşlarına, Trabzon dernekleri yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Trabzon Meydanı'nın her iki şehrin insanlarına da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dortmund Belediye Başkanı Sierau da yıllar önce Türkiye ve Trabzon'dan gelip bu şehrin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunanlara teşekkür etmek için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Sierau, "Kardeş şehir olduktan sonra büyük dostluklar geliştirdik ve bugün bunun meyvesini alıyoruz. Birlikte birçok konuyu konuştuk. Trabzon'dan çok sayıda insanın Dortmund'a gelmesinden dolayı memnunuz. Şehrimizde kardeş şehrimizin isminin yer aldığı bir meydanın olmasından büyük kıvanç duyuyorum." dedi.

Horon tepildiği, kemençelerin çalındığı açılışa, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, dernek yöneticileri ve çevre sakinleri katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Dortmund Belediyesi, 2014 yılında imzalanan protokolle kardeş şehir ilan edilmişti.

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

- Dortmund'taki "Trabzon Meydanı" Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau tarafından açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı

Almanya'da "Trabzon Meydanı" açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Trabzon Meydanı" Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.