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Almanya’da tren kazası: 2 çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 12:53 | Son Güncelleme

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bir tren istasyonunda 13 ve 17 yaşlarındaki iki erkek kardeş trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Almanya’nın Bavyera eyaletinin Landshut şehrindeki Bruckberg tren istasyonunda 13 ve 17 yaşlarındaki iki erkek kardeş tren çarpması sonucu ağır bir şekilde yaralandı.

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bir tren istasyonunda 13 ve 17 yaşlarındaki iki erkek kardeş trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Almanya’nın Bavyera eyaletinin Landshut şehrindeki Bruckberg tren istasyonunda 13 ve 17 yaşlarındaki iki erkek kardeş tren çarpması sonucu ağır bir şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulans ve kurtarma ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili polis açıklamasında, sabah yerel saatle 07.15 civarında iki kardeşin Landshut yönüne giden trene yetişmek için rayların üzerinden koştuğu ve o esnada karşı taraftan gelen trenin çocuklara çarptığı belirtildi. Olayın ardında Landshut ve Moosburg arasındaki tren yolu ulaşıma tamamen kapatıldı.

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