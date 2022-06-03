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Almanya’da tren kazası: En az üç kişi yaşamını yitirdi

03.06.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Bavyera eyaletinde meydana gelen tren kazasında en az üç kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Almanya’da tren kazası: En az üç kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir yolcu treni raydan çıktı. Garmisch-Partenkirchen bölgesinde meydana gelen tren kazasında en az üç kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Alman haber ajansı dpa'ya bilgi veren bir yetkili, kazada en az 60 kişinin yaralandığını, bunlardan 16'sının durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Kazanın meydana geldiği esnada söz konusu trenin oldukça dolu olduğunu aktaran bir emniyet müdürlüğü yetkilisi de büyük bir kurtarma operasyonunun yürütüldüğünü söyledi.

Münih yönünde seyretmekte olan trenin raydan çıkmasına neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Kazada bazı vagonların devrildiği ve Garmisch-Partenkirchen'deki kayak merkezinin kuzeyinde bir setten aşağı yuvarlandığı kaydedildi.

DW,AFP/SÖ,HT

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Almanya
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