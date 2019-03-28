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Almanya'da TÜFE martta yüzde 1,3 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 16:33 | Son Güncelleme

Ülkede yıllık enflasyon, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti

BERLİN (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artış kaydederek piyasa beklentisinin altında kaldı. Piyasa beklentisi yüzde 1,6 artış yönündeydi.

Yıllık enflasyon, ECB’nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. Yıllık enflasyonun dört aydır art arda ECB hedefinin altında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 1,6 olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl ekim ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 2,5’e yükselerek Eylül 2008’den sonraki en yüksek seviyesini görmüştü.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 0,4 artarak 0,6’lık artış beklentisinin altında kaldı. Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 1,5 yükseldi.

Mart ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler ise 11 Nisan’da yayımlanacak.

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Almanya Enflasyon Mart

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