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Almanya'da Türk ailenin aracı kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 20:40 | Son Güncelleme

Almanya'da Türk ailenin aracı kundaklandı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Ludwigsburg kenti yakınlarındaki Kornwestheim beldesinde, dün gece yarısı bir Türk ailenin aracı kundaklandı.

Yerel basındaki habere göre, aracın ön kısmında başlayan yangının ardından çevre sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen üç itfaiye ekibi yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Söz konusu olayda, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Kundaklama ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili Ludwigsburg Emniyeti soruşturma başlattı.

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