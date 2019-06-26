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Almanya'da Türk avukata ırkçı tehdit mektubu gönderilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 23:33 | Son Güncelleme

Almanya'da ırkçı tehdit mektupları alan Türk avukatın davasıyla ilgili daha önce görevden alınan bir polis memurunun evinde arama yapıldı - Gözaltına alınıp sorgulanan polis, aynı gün serbest bırakıldı

KÖLN (AA) - Almanya’da Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız'a "NSU terör örgütü" imzasıyla geçen ağustosta ırkçı tehdit mektupları gönderilmesi olayıyla ilgili bir polis memurunun gözaltına alınarak evinde arama yapıldığı, sorgusunun ardından ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu polisin geçen yıl kendisine gelen tehdit mektuplarıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında açığa alındığını söyledi.

Seda Başay Yıldız, "Polis bana daha önce tehdit faksı göndermekle suçlanan bir kişiyi gözaltına aldıklarını söylemişti ancak konunun detaylarını anlatmamıştı. Bu kişinin dün tutuklanıp evinde arama yapıldığını, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldığını ben de medyadan öğrendim. Sanırım ellerinde yeterli delil olmadığı için salıverilmiş olabilir." dedi.

Frankfurt barosu avukatlarından Yıldız, şunları kaydetti:

"Söz konusu memur, çalıştığı emniyet binasında benim özel bilgilerimi sistemden sorgulayıp alan polislerden biriymiş. Şimdi neden tekrar evini aradılar, hangi delillere dayanarak tutukladılar ve neden bıraktılar bilmiyorum, şu anda benim de bilgim yok. Geçen sene bu polis sadece görevden alınmıştı, dün hakimden karar çıkarıp polis evini basmış ve arama yapmış. Yeni gelişmeler mi var bilmiyorum, dün tutuklanmış ve aynı günün akşamı da serbest bırakılmış." ifadesini kullandı.

- Olayın geçmişi

NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’a, geçen yıl ağustos ayında faksla ırkçı ve tehdit içerikli bir yazı gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Başay Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler’in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 5 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.

Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunlarını gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.

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Almanya nsu tehdit metubu Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız

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