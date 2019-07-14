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Almanya'da 'Türk Bakkal' İlgisi

14.07.2019 01:37 | Son Güncelleme

Türkiye’de marketlerin yayılmasıyla bakkallar giderek azalıyor; "Bakkal amca" geleneği yok oluyor. Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler ise, son yıllarda açtıkları binlerce bakkal ile mahallelerinde tüketicilerin gıda ve gündelik eşya ihtiyacını karşılıyor

Almanya'da 'Türk Bakkal' İlgisi

Türkiye’de marketlerin yayılmasıyla bakkallar giderek azalıyor; "Bakkal amca" geleneği yok oluyor. Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler ise, son yıllarda açtıkları binlerce bakkal ile mahallelerinde tüketicilerin gıda ve gündelik eşya ihtiyacını karşılıyor.

Esasında Türk göçmenlerin küçük dükkanlarla Almanlara ve kendi yurttaşlarına hizmet sunması pek yeni bir fenomen değil. 1960’lı yılların başında başlayan Türk iş göçüyle beraber, Türklerin damak zevkine uygun gıda ürünlerine ihtiyaç da bu ülkeye birlikte geldi.

Alman marketlerinde bulgur, zeytin, sucuk, dolmalık yaprak, çay ve pide gibi gıda maddelerini bulamayan ve bu alandaki ihtiyaçtan yararlanan girişimci Türkler o yıllarda Türklerin yoğun yaşadığı kentlerde ilk bakkal dükkanlarını açtılar.

Ancak zamanın akışı içinde Almanca’da‚ “Emma Teyze’nin Dükkanları” olarak tanımlanan Alman bakkal dükkanlarının yüksek fiyatlarından dolayı büyük süpermarket zincirleriyle rekabet edemeyerek kapanmaları, Türk bakkallarına yeni bir müşteri grubunu, Almanları çekti.

Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin Almanya çapında araştırmalara göre, artık Türk bakkallarının müşterilerinin yüzde 50’sini Alman müşteriler oluşturuyor. Türk bakkallarında özellikle sebze ve meyve fiyatlarının süpermarketlere göre çok daha düşük olması ve Türkiye'ye turist olarak giden Almanların Türk gıda ürünlerine artan ilgisi Türk bakkallarının Alman perakende gıda sektöründe yeni bir güç haline gelmesine neden oldu.

Bugün Almanya genelinde yaklaşık 20 bin Türk bakkal dükkanı bulunuyor. Söz konusu bakkalların yıllık toplam cirosu ise 15 milyar Euro olarak tanımlanıyor.

Alman ve Türk tüm mahallelinin gıda ihtiyacını karşıladığını anlatan Berlinli Bekir Dündar bakkalının, sıcak ortamı ve ucuz fiyatlarıyla, dev süpermarketlerden bıkan tüketiciler için çekici olduğunu anlatıyor.

Almanya’daki Türk bakkalların bir bölümü Alman müşteri oranını artırmakta fayda görüyor. Alman müşterilere yönelmelerin sebebi ise, Türk müşterilerin fiyat konusunda pazarlık yapmak istemeleri, Almanların ise sunulan fiyatı kabul etmeleri.

Alman Dışişleri Bakanlığı’nın belirlemelerine göre Almanya’da 70 bin dolayında Türk kökenli işletme var. Bunlar yaklaşık 500 bin kişilik bir istihdam yaratıyor. Yıllık 35 milyar Euro dolayında ciroları var.

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