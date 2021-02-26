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Almanya’da Türk Başkonsolos Tunçer, açlık grevindeki Türk işçileri ziyaret etti

26.02.2021 20:55 | Son Güncelleme:
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Almanya’da Türk Başkonsolos Tunçer, açlık grevindeki Türk işçileri ziyaret etti

Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan bir havaalanında korona virüs salgını gerekçe gösterilerek 230 çalışanın işine son verilirken, işten çıkarılan işçiler açlık grevine başladı.

Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan bir havaalanında korona virüs salgını gerekçe gösterilerek 230 çalışanın işine son verilirken, işten çıkarılan işçiler açlık grevine başladı. Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, işten çıkarılanların yüzde 80’ini oluşturan Türk işçileri ziyaret ederek, işçilerin durumu hakkında bilgi aldı.
Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan havaalanında Wisag şirketinin yer hizmetleri bölümünde çalışan 230 işçi, korona virüs salgını gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. İşine son verilen işçiler, havaalanında açlık grevine başladı. Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, işten çıkarılanların yüzde 80’ini oluşturan Türk işçileri havaalanında ziyaret etti. İşçilerin haklarını alabilmek için yaptığı eylemde haklı olduklarını belirten Başkonsolos Tunçer, söz konusu işçilerin bir an önce işlerine dönmesini veya haklarının teslim edilmesini dilediğini ifade etti.

"Açlık grevine gitme noktasına gelen insanlarımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesini diliyoruz"
Salgın nedeniyle sivil havacılık sektörünün zor zamanlar yaşadığını belirten Tunçer, korona virüs salgını gerekçe gösterilerek çalışanların haklarını vermemenin mazur görülemeyeceğini söyledi. Başkonsolos Tunçer, "Vatandaşlarımızın yaşadığı sorun Alman iş hukuku çerçevesinde çözülmesi gereken bir konu ancak Başkonsolosluk olarak işten çıkarılan vatandaşlarımızın durumunu birinci ağızdan dinlemek ve sorun hakkında Türkiye’ye bilgi aktarmak asli görevlerimizdendir. Haklarını almak için açlık grevine gitme noktasına gelen insanlarımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesini diliyoruz" dedi.
Grev sözcüsü Serkan Yurtcan ise işten çıkarılmalarının ardından uzun süredir mücadele verdiklerini belirterek, "Biz 21 yıldır Wisag şirketinde çalışıyoruz. Şirket, korona virüs salgınını bahane ederek bize çıkış verdi. Çıkış verilen çalışanlar ise şirketteki en eski çalışanlar, 21 yıllık emeğimizin karşılığında bize 3 bin 500 euro gibi komik bir para teklif ettiler. Üç kez farklı mekanlarda etkinlik yaparak sesimizi duyurmaya çalıştık, şimdi de açlık grevi yaparak hakkımızı almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eylemi sonuna kadar devam ettirmeye kararlıyız”
İşten çıkarılanların yüzde 80’ini Türklerin oluşturduğunu vurgulayan Yurtcan, “Salgını gerekçe göstererek bizi işten çıkaran firma, bizim yerimize ucuz işçi çalıştırarak salgını fırsata çeviriyor. Haklarımızı almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz 3’üncü aya kadarki maaşlarımızı alacağız ama bizimle çalışıp otobüs kullanan arkadaşlarımız 4 aydır maaş alamıyor. İşçi bulma kurumu da işçilerin durumları belli olmadığı için maaş veremiyor, arkadaşlarımız zor durumda. Açlık grevine başlamamızdan sonra bazı siyasi partiler bizimle temasa geçerek, işverenle ortak bir yol bulmaya çalışacaklarını söylediler. Biz 5 arkadaş olarak bu eylemi sonuna kadar devam ettirmeye kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Almanya’da Türk Başkonsolos Tunçer, açlık grevindeki Türk işçileri ziyaret etti

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