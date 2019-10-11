Almanya'da Türk Cami ve İş Yerlerine Saldırılar

Almanya’da Türkler'e yönelik saldırılar sonrasında, polis olayların Türkiye’nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonuyla bağlantısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Dün akşam saatlerinde başkent Berlin ve Almanya’nın birçok kentinde radikal Kürt ve aşırı solcu Alman grupların destek verdiği protesto gösterileri düzenlenirken, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir araç, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.Türkiye kökenli göçmenlerin yaşadığı Kreuzberg ilçesinde park halinde bulunan aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Büyükelçilik yetkilileri, güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulundu.

Bad Salzuflen kentinde ise, bir cami ve Türk lokaline eş zamanlı saldırı düzenlendi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mevlana Camisi'ne yerel saatle 22.30 sularında gelen ve PKK yanlısı olduğu tahmin edilen bir grup gösterici, caminin önündeki direğin ipini kesip direkteki Türk bayrağını alarak kaçtı. Aynı saatlerde bir Türk kafesine saldıranlar ise binanın camlarını kırıp içeri yangın söndürme tüpü atarak binaya zarar verdi. Polis, Berlin ve Bad Salzuflen’deki saldırılarla ilgili soruşturma başlattı.