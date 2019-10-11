Almanya'da Türk Cami ve İş Yerlerine Saldırılar

Almanya’da Türkler'e yönelik saldırılar sonrasında, polis olayların Türkiye’nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonuyla bağlantısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Dün akşam saatlerinde başkent Berlin ve Almanya’nın birçok kentinde radikal Kürt ve aşırı solcu Alman grupların destek verdiği protesto gösterileri düzenlenirken, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir araç, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.Türkiye kökenli göçmenlerin yaşadığı Kreuzberg ilçesinde park halinde bulunan aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Büyükelçilik yetkilileri, güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulundu.
Bad Salzuflen kentinde ise, bir cami ve Türk lokaline eş zamanlı saldırı düzenlendi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mevlana Camisi'ne yerel saatle 22.30 sularında gelen ve PKK yanlısı olduğu tahmin edilen bir grup gösterici, caminin önündeki direğin ipini kesip direkteki Türk bayrağını alarak kaçtı. Aynı saatlerde bir Türk kafesine saldıranlar ise binanın camlarını kırıp içeri yangın söndürme tüpü atarak binaya zarar verdi. Polis, Berlin ve Bad Salzuflen’deki saldırılarla ilgili soruşturma başlattı.
Türkiye’nin 2018’in ilk aylarında Afrin’e düzenlediği harekat sırasında da, Almanya’da Türkler'e ait çok sayıda cami ve kuruluşlara yönelik saldırılar düzenlenmişti. Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Cami kundaklanırken, diğer kentlerde camilere molotof kokteyli atıldı; bazılarının duvarlarına PKK sloganlarının veya tehdit mesajlarının yazılması nedeniyle, polis PKK yandaşlarının düzenlediğinden yola çıkıldığını açıkladı. Haftalarca süren saldırıların önüne geçilememesi ve zanlıların yakalanamaması üzerine, Türk hükümeti Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış ve nota verildiğini açıklamıştı.
Geçen günlerde Alman siyasetçilerden gelen yorumlarda, Türk ordusunun yeni operasyonunun benzer eylemlere yol açabileceği, Türk ve Kürt toplumları arasındaki gerilimi tırmandıracağı yönünde uyarılar yapılmıştı. Eski AKP milletvekili Metin Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'da yaşayan Türk kökenli yurttaşlara ve iş yerlerine saldırı yapılacağı yönünde duyumlar olduğunu kaydetti. Avrupa ülkelerine çağrıda bulunan Külünk, "Sizin zenginliğinize, emekleri alın teri ile hizmet eden TC kökenli Avrupalı vatandaşlarımıza ve iş yerlerine PKK’lı terör örgütü üyelerinin saldıracağı duyumları var. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği korumakla yükümlüsünüz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan "Barış Pınarı Harekatı" spor dünyasına da etkide bulundu. Alman 2. Ligi takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından paylaştığı bir mesaj nedeniyle hedef haline geldi. Hesabından, ''Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!'' sözlerini kullanan Şahin hakkında, St. Pauli taraftar grubu ''Cenk Şahin'in bundan böyle St Pauli formasını giymesini istemiyoruz'' şeklinde bir açıklama yaptı. Kulüp yetkilileri ise genç oyunucunun paylaştığı görüş hakkında, ''St. Pauli, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın!'' içerikli bir duyuru yaptı.
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