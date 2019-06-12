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Almanya’da Türk çocuk, spor salonunda asılı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

Almanya’da 12 yaşındaki Türk çocuk bir okulun spor salonunda asılı halde bulundu.Almanya’nın Saarland Eyaleti’ne bağlı Schmelz kentinde, 12 yaşındaki Türk kökenli A.T., bir okulun spor salonunun çatısında iple asılı halde bulunurken A.T.’nin hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.

Almanya’da 12 yaşındaki Türk çocuk bir okulun spor salonunda asılı halde bulundu.
Almanya’nın Saarland Eyaleti’ne bağlı Schmelz kentinde, 12 yaşındaki Türk kökenli A.T., bir okulun spor salonunun çatısında iple asılı halde bulunurken A.T.’nin hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor. Genç çocuğun ailesi verdiği ifadede, "A.T., Bettingen’deki ilk okulun oyun alanında arkadaşları ile futbol oynuyordu. Acil bir telefon aldık. Evimizin yakınındaki okulun spor salonuna gittik. Kurtarma helikopteri ve ambulanslar olay yerindeydi. Şoka girdik. Acı gerçeği sonradan, hastanede öğrendik" dedi.
Ailesi, A.T.’nin intihar girişiminde bulunmasının mümkün olmadığını ifade ederek, olayın aydınlatılmasını istedi.

"Olay soru işaretleri ile dolu“
Polis sözcüsü Georg Himbert ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Bir kız ailesiyle yürüyüşe çıkmış ve çocuğun cesedi spor salonunun çatısından sarktığını görmüş. Yoldan geçenler çocuğu hemen yere indirmiş ve A.T. nefes almaya başlamış. O arada ise hemen ambulansı aramışlar. Olayın nasıl gerçekleştiği konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Bu konuda çok sayıda söylenti var. Gerçekleri sadece A.T. biliyor. Onunda hastanede kendine gelmesini bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.
Doktorlar A.T.’nin durumun ağır olduğunu belirtirken, ailesi çocuklarının yaşaması için dua ediyor. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatırken çocuk psikologları bu yaşlarda intihar girişiminin pek rastlanmadığını ifade etti.

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